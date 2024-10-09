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خبير: روسيا رائدة في مجال احترام القيم الأخلاقية على عكس أمريكا
خبير: روسيا رائدة في مجال احترام القيم الأخلاقية على عكس أمريكا
سبوتنيك عربي
رأى الباحث المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر الكفوري، أنّ القيم الأخلاقية تعد من أكثر المواضيع حساسية في العالم اليوم، مشيرًا إلى أنّ القيم الأخلاقية قد... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T19:44+0000
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وانتقد الكفوري في حديث عبر "سبوتنيك" القوانين التي "تتيح المثلية الجنسية وتغيير الجنس لدى الأطفال"، معتبرًا أنّ هذه التشريعات تضرب أسس الأسرة التقليدية".وأكد الكفوري أنّ "روسيا تبرز كقائدة في الحفاظ على القيم الأخلاقية التقليدية".واعتبر أنّ "هذا الموضوع يعكس استياءً كبيرًا في العديد من الدول الغربية، حيث يشعر بعض الآباء بالعجز عن تربية أطفالهم كما يرغبون، مما يبرز أزمة حقيقية تؤثر على جميع القطاعات".ولفت إلى أنّ "الهواتف الذكية أسهمت في عزلة الأفراد عن بعضهم، حيث باتت الأسرة الواحدة تتكون من أشخاص منعزلين عن بعضهم بعض، ونتيجة لذلك، فقدت الواجبات الاجتماعية قوتها، وأصبح الناس لا يعرفون بعضهم بشكل جيد، مما يؤدي إلى انهيار القيم المجتمعية".وأكد أنّ "روسيا تتبنى نهجًا مختلفًا، حيث شهدنا (في الولايات المتحدة) العديد من الاعتقالات للمدرسين الأمريكيين الذين رفضوا تعليم الأطفال حول قضايا تغيير الجنس في الولايات المتحدة على عكس روسيا، مما يعكس الانقسام العميق حول هذه القضايا".في ختام حديثه، دعا الكفوري إلى "ضرورة العودة إلى القيم الأخلاقية التقليدية للحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره"، محذرًا من "العواقب الوخيمة الناتجة عن التفكك الأسري وتآكل القيم".
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خبير: روسيا رائدة في مجال احترام القيم الأخلاقية على عكس أمريكا

19:44 GMT 09.10.2024
© Fotolia / macky_chعلم روسيا
علم روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© Fotolia / macky_ch
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رأى الباحث المتخصص في الشأن الروسي، الدكتور إسكندر الكفوري، أنّ القيم الأخلاقية تعد من أكثر المواضيع حساسية في العالم اليوم، مشيرًا إلى أنّ القيم الأخلاقية قد شهدت تراجعًا كبيرًا في العالم الغربي، وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية.
وانتقد الكفوري في حديث عبر "سبوتنيك" القوانين التي "تتيح المثلية الجنسية وتغيير الجنس لدى الأطفال"، معتبرًا أنّ هذه التشريعات تضرب أسس الأسرة التقليدية".

وأضاف أنّ "هناك حالات في بعض الدول الغربية حيث لم يعد القانون يحاسب على جرائم اغتصاب الأطفال، مما يثير قلقًا كبيرًا حول سلامة المجتمعات".

وأكد الكفوري أنّ "روسيا تبرز كقائدة في الحفاظ على القيم الأخلاقية التقليدية".
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وشددا على تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أكد أن العائلة "يجب أن تُعرَّف بأنها مكونة من رجل وامرأة".
واعتبر أنّ "هذا الموضوع يعكس استياءً كبيرًا في العديد من الدول الغربية، حيث يشعر بعض الآباء بالعجز عن تربية أطفالهم كما يرغبون، مما يبرز أزمة حقيقية تؤثر على جميع القطاعات".
وعن الغايات الخفية وراء هذه التغيرات، ذكر الكفوري أنّ "هناك جهودًا تُبذل لتفكيك المجتمعات من خلال قطع الروابط الاجتماعية بين الأفراد".
ولفت إلى أنّ "الهواتف الذكية أسهمت في عزلة الأفراد عن بعضهم، حيث باتت الأسرة الواحدة تتكون من أشخاص منعزلين عن بعضهم بعض، ونتيجة لذلك، فقدت الواجبات الاجتماعية قوتها، وأصبح الناس لا يعرفون بعضهم بشكل جيد، مما يؤدي إلى انهيار القيم المجتمعية".
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كما نبه الكفوري إلى أنّ "الغرب لم ينجح في مشروعه الذي يستهدف القيم الأخلاقية"، مشيرا إلى أنّ "القيم تمثل الأساس المتين الذي يرتكز عليه المجتمع".
وأكد أنّ "روسيا تتبنى نهجًا مختلفًا، حيث شهدنا (في الولايات المتحدة) العديد من الاعتقالات للمدرسين الأمريكيين الذين رفضوا تعليم الأطفال حول قضايا تغيير الجنس في الولايات المتحدة على عكس روسيا، مما يعكس الانقسام العميق حول هذه القضايا".
في ختام حديثه، دعا الكفوري إلى "ضرورة العودة إلى القيم الأخلاقية التقليدية للحفاظ على سلامة المجتمع واستقراره"، محذرًا من "العواقب الوخيمة الناتجة عن التفكك الأسري وتآكل القيم".
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