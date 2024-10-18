https://sarabic.ae/20241018/خبير-مجموعة-بريكس-أصبحت-جزيرة-تضم-أشخاصا-متشابهين-في-التفكير-ويسعون-لتغيير-العالم-للأفضل--1093895200.html

خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل

خبير: "بريكس" أصبحت جزيرة تضم أشخاصا متشابهين في التفكير ويسعون لتغيير العالم للأفضل

سبوتنيك عربي

أوضح الخبير في مجال نماذج الإدارة والأستاذ في كلية العلوم الاقتصادية، في المدرسة العليا للاقتصاد، فؤاد أليسكيروف، عن ما يخشاه الغرب وهو يراقب تطوير "بريكس" بعد... 18.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-18T07:00+0000

2024-10-18T07:00+0000

2024-10-18T07:15+0000

مجموعة بريكس

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تقارير سبوتنيك

قمة بريكس 2024

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كشف الخبير أليسكيروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" عشية قمة "بريكس" في قازان، سبب عدم حاجة "بريكس" إلى التسرع في قبول أعضاء جدد، وما إذا كان ينبغي للتحالف أن يتخلى عن مبدأ الإجماع، وما الذي يخشاه الغرب وهو يراقب تطوير "بريكس".وكشف أليسكيروف عن توقعاته في افتتاح قمة "بريكس" في 22 أكتوبر/ تشرين الأول في قازان، قائلا: "اعتماد قرارات مهمة متفق عليها تهدف إلى مواصلة تطوير التحالف نفسه وتعزيز اقتصاديات الدول الأعضاء فيه. وفي الوقت نفسه، أود بشدة ألا تكون كل القرارات التي اتخذت في قمة قازان مجرد أمنيات طيبة، بل محددة وواضحة، كما يقولون، "باللحم"".وأضاف الخبير: "الحقيقة هي أن الاتحاد تراكمت لديه طبقة كبيرة من المشاكل المرتبطة، على سبيل المثال، بالاعتماد القوي للعديد من دول "بريكس" على الإمدادات الاقتصادية من الغرب. وربما يتم في هذا الصدد اتخاذ قرارات باستبدال الموردين الغربيين بموردين صينيين أو هنديين أو روسيين في قطاعات مهمة معينة من اقتصاديات هذه الدول. ففي نهاية المطاف، بعد انضمام خمسة أعضاء جدد إليها، تولد أمام أعيننا، في الأساس، رابطة دولية جديدة، بالمناسبة، غير مسبوقة حتى الآن في تاريخ البشرية. لا تمثل دول "بريكس" العشرة قارات مختلفة فحسب، بل تمثل أيضًا ثقافات وحضارات مختلفة تمامًا".وتابع أليسكيروف: "لن أقوم بإجراء مقارنة بين جميع أعضاء مجموعة "بريكس"، ولكن من الواضح بالفعل للجميع مدى اختلاف مستوى اقتصاداتهم. من بين أعضاء الجمعية هناك اقتصادات فائقة القوة، ولكن هناك اقتصادات ضعيفة للغاية. ناهيك عن أن اثنتين من دول الحلف العشر، إيران وروسيا، تخضعان لعقوبات غير مسبوقة. وبين بعض أعضائها، مثل الصين والهند وإيران والمملكة العربية السعودية، ليست الأمور وردية إلى هذا الحد. ويكفي أن نقول إن طهران والرياض استأنفتا العلاقات الدبلوماسية مع بعضهما بعضا في العام الماضي فقط".وفي هذا الصدد، علّق قائلا: "أنا متأكد من أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملة موحدة لمجموعة "بريكس"، فضلا عن نظام دفع موحد بديل لسويفت. على أية حال، أنا متشكك كبير هنا. على الأرجح، في السنوات المقبلة، ستحاول دول التحالف إجراء تسويات متبادلة بالعملات الوطنية، كما تفعل موسكو وبكين ونيودلهي بالفعل بنجاح كبير".وتوقع الخبير أن إنشاء عملة موحدة لدول "بريكس" سيستغرق من خمس إلى ثماني سنوات في أفضل الأحوال، مع الاهتمام المتساوي بالعملية من جميع الأطراف.وعلّق أليسكيروف على التسوية بين دول "بريكس" قائلا: "يجب عليهم التكيف بنشاط مع الفرص الاقتصادية لبعضهم البعض. ابحث عن شيء في نفسك لا يملكه الآخرون. وبالتالي، سوف يتطور التعاون متبادل المنفعة في إطار "بريكس"، وسينشأ التعاون بين القطاعات الأكثر تنوعًا في اقتصاديات دول الرابطة، من خلال المشاريع الاستثمارية المشتركة والمشاريع المشتركة. وبهذه الطريقة فقط سوف يبدأ أعضاؤه في ترك الاعتماد على الغرب".وأكد الخبير أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنرى لاعباً قوياً جديداً على الساحة العالمية، ليس حتى من وجهة نظر المنافسة، بل من وجهة نظر التطور الحضاري، لأن مجموعة "بريكس" اليوم توحد ما يقرب من نصف البشرية، وتمثل دول التحالف أكثر من 40% من إنتاج النفط والغاز العالمي ونحو ربع الصادرات العالمية من السلع.وأشار إلى أنه في "بريكس" تبحث كل دولة عن المساعدة والدعم على خلفية المواجهة المتزايدة في العالم. "وليس من المستغرب، على سبيل المثال، أن ترى العديد من الدول في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية اليوم أن "بريكس" منصة بديلة وفرصة للتطور بشكل مستقل عن الاعتماد على الغرب. وفي الوقت نفسه، أكرر أننا لا نتحدث عن كراهية مجموعة "بريكس" للغرب. فهو لم يُسدل "الستار الحديدي" لا أمام الصين، ولا أمام الهند، ولا حتى أمام روسيا".وردا على سؤال "هل تعتقد أن الغرب يراقب "بريكس"، وينظر إليها كمنافس؟"، قال الخبير: "حسنًا، أعتقد أن الغرب اليوم لا يرى منافسًا في مجموعة "بريكس". ولا يزال التحالف صغيرا جدا مقارنة بكل هياكل الغرب التي عمرها عقود من الزمن. ومع ذلك، ليس لدي شك في أن واشنطن وبروكسل يراقبانه عن كثب، والقلق واضح بشكل متزايد في هذه النظرة. ويدق كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ناقوس الخطر. ويتزايد الحديث عن مجموعة "بريكس" في الغرب، حتى باعتبارها ثقلاً موازناً لمجموعة السبع".واختتم الخبير: "في النهاية، كل التحالفات مبنية على الجدوى الاقتصادية. ومن يدري ماذا سيحدث خلال عامين؟ كما تعلمون، في ظل حالة عدم اليقين والعصبية وانعدام الثقة الموجودة اليوم في الكوكب بأكمله تقريبًا، تظهر مجموعة "بريكس" لمفاجأة الجميع، كجزيرة إذا أردت للسلام والعقل والهدوء، حيث يتجمع الأشخاص ذوو التفكير المماثل، والسعي لتغيير العالم نحو الأفضل".وكالة "ريا نوفوستي" تفتتح بنك الصور لقمة "بريكس" الـ16 في مدينة قازان الروسيةالخارجية الروسية: "بريكس" لن تكون أبدا تحالفا عسكريا

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