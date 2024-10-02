سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم

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هل ستذهب "أنصارالله" إلى أبعد مما ذهب إليه "حزب الله" في المواجهة مع إسرائيل
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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بلا قيود
عدنان منصور: التوغل البري ليس بالسهولة التي تتصورها إسرائيل
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ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
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29 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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27 د
ملفات ساخنة
سيناريوهات التصعيد بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في لبنان
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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https://sarabic.ae/20241002/سفير-الصين-لدى-روسيا-قمة-بريكس-في-قازان-ستعزز-دور-الجنوب-العالمي-في-العالم-1093339957.html
سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم
سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم
سبوتنيك عربي
صرح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، بأن قمة "بريكس" المقبلة في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T02:53+0000
2024-10-02T02:53+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مجموعة بريكس
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نستغل القمة في قازان كفرصة لتعزيز التعاون مع جميع دول بريكس وتعزيز دور الجنوب العالمي في العالم، فضلاً عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية عامة وشاملة، وتشكيل مجتمع عالمي ذي مصير مشترك للبشرية".يذكر أن بريكس هي رابطة مشتركة بين الدول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند، وانضمت إليها دولة جنوب إفريقيا في عام 2011. وتتولى روسيا منصب الرئاسة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي. ومنذ بداية العام، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى المجموعة.وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241002/السفير-الروسي-لدى-الصين-بكين-تعارض-فرض-الغرب-لهيمنته--1093339676.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس

سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم

02:53 GMT 02.10.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصوررؤوساء دول مجموعة "بريكس"
رؤوساء دول مجموعة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© Sputnik . Alexey Nikolsky
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تابعنا عبر
صرح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، بأن قمة "بريكس" المقبلة في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم.
موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نستغل القمة في قازان كفرصة لتعزيز التعاون مع جميع دول بريكس وتعزيز دور الجنوب العالمي في العالم، فضلاً عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية عامة وشاملة، وتشكيل مجتمع عالمي ذي مصير مشترك للبشرية".
نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
السفير الروسي لدى الصين: بكين تعارض فرض الغرب لهيمنته
02:46 GMT
يذكر أن بريكس هي رابطة مشتركة بين الدول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند، وانضمت إليها دولة جنوب إفريقيا في عام 2011. وتتولى روسيا منصب الرئاسة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي. ومنذ بداية العام، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى المجموعة.
وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر.
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