https://sarabic.ae/20241002/سفير-الصين-لدى-روسيا-قمة-بريكس-في-قازان-ستعزز-دور-الجنوب-العالمي-في-العالم-1093339957.html
سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم
سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم
سبوتنيك عربي
صرح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، بأن قمة "بريكس" المقبلة في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T02:53+0000
2024-10-02T02:53+0000
2024-10-02T02:53+0000
الصين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
مجموعة بريكس
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نستغل القمة في قازان كفرصة لتعزيز التعاون مع جميع دول بريكس وتعزيز دور الجنوب العالمي في العالم، فضلاً عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية عامة وشاملة، وتشكيل مجتمع عالمي ذي مصير مشترك للبشرية".يذكر أن بريكس هي رابطة مشتركة بين الدول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند، وانضمت إليها دولة جنوب إفريقيا في عام 2011. وتتولى روسيا منصب الرئاسة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي. ومنذ بداية العام، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى المجموعة.وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر.
https://sarabic.ae/20241002/السفير-الروسي-لدى-الصين-بكين-تعارض-فرض-الغرب-لهيمنته--1093339676.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, مجموعة بريكس
سفير الصين لدى روسيا: قمة "بريكس" في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم
صرح سفير الصين لدى روسيا تشانغ هانهوي، اليوم الأربعاء، بأن قمة "بريكس" المقبلة في قازان ستعزز دور "الجنوب العالمي" في العالم.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "نود أن نستغل القمة في قازان كفرصة لتعزيز التعاون مع جميع دول بريكس وتعزيز دور الجنوب العالمي في العالم، فضلاً عن تعزيز عالم متعدد الأقطاب متساوٍ ومنظم وعولمة اقتصادية عامة وشاملة، وتشكيل مجتمع عالمي ذي مصير مشترك للبشرية".
يذكر أن بريكس هي رابطة مشتركة بين الدول، تم إنشاؤها في عام 2006 من قبل روسيا والصين والهند، وانضمت إليها دولة جنوب إفريقيا في عام 2011. وتتولى روسيا منصب الرئاسة منذ الأول من كانون الثاني/يناير الماضي. ومنذ بداية العام، انضمت مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى المجموعة.
وتنعقد رئاسة روسيا لمجموعة بريكس تحت شعار "تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين". وتنظم روسيا كجزء من نشاطها في رئاسة المجموعة، أكثر من 200 حدث سياسي واقتصادي واجتماعي. وستكون القمة الرئيسية هي قمة "بريكس" التي ستعقد في قازان، في الفترة من 22 إلى 24 تشرين أول/أكتوبر.