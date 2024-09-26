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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
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عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"
روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن وزارة الطاقة الروسية تعتبر أنه من المهم والضروري إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس". 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-26T07:48+0000
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وقال تسيفيليف، خلال اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "في المستقبل، أيها الزملاء الأعزاء، أعتبر أنه من المهم للغاية إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس".وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم

روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"

07:36 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 26.09.2024)
© Sputnikأعلام دول "بريكس" في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
أعلام دول بريكس في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن وزارة الطاقة الروسية تعتبر أنه من المهم والضروري إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس".
وقال تسيفيليف، خلال اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "في المستقبل، أيها الزملاء الأعزاء، أعتبر أنه من المهم للغاية إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس".
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
"
وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".
لمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي -2023 في قاعة المعارض المركزية مانيج في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
أمس, 13:48 GMT
وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.
بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
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