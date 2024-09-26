https://sarabic.ae/20240926/روسيا-من-الضروروي-إنشاء-استراتيجية-موحدة-للطاقة-لدول-بريكس-1093114352.html
روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"
روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن وزارة الطاقة الروسية تعتبر أنه من المهم والضروري إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس". 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T07:36+0000
2024-09-26T07:36+0000
2024-09-26T07:48+0000
روسيا
مجموعة بريكس
العالم
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وقال تسيفيليف، خلال اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "في المستقبل، أيها الزملاء الأعزاء، أعتبر أنه من المهم للغاية إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس".وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.بوتين: إسهام "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع
https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا, مجموعة بريكس, العالم
روسيا: من الضروروي إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس"
07:36 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 07:48 GMT 26.09.2024)
صرح وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، بأن وزارة الطاقة الروسية تعتبر أنه من المهم والضروري إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول "بريكس".
وقال تسيفيليف، خلال اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش أسبوع الطاقة الروسي: "في المستقبل، أيها الزملاء الأعزاء، أعتبر أنه من المهم للغاية إنشاء استراتيجية موحدة للطاقة لدول البريكس".
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
"
وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".
وسينعقد "المنتدى الدولي
" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.