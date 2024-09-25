https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، غدا الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:48+0000
2024-09-25T13:48+0000
2024-09-25T13:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في أسبوع الطاقة الروسي.وبدوره، أكد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس بوتين فلاديمير بوتين بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.
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https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، غدا الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
وسينعقد "المنتدى الدولي
" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.
ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في أسبوع الطاقة الروسي.
وبدوره، أكد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.
وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".
وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس بوتين فلاديمير بوتين بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.