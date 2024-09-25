بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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https://sarabic.ae/20240925/بمشاركة-ممثلين-من-55-دولة-وإقليمانطلاق-أسبوع-الطاقة-الروسي-غدا-في-موسكو-1093094493.html
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، غدا الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:48+0000
2024-09-25T13:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
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وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في أسبوع الطاقة الروسي.وبدوره، أكد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس بوتين فلاديمير بوتين بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.
https://sarabic.ae/20240924/بوتين-يجب-إعادة-الاسثتمارات-إلى-داخل-روسيا-1093058883.html
https://sarabic.ae/20240925/بوتين-إسهام-بريكس-في-الاقتصاد-العالمي-يتجاوز-مؤشرات-مجموعة-السبع-1093092238.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين

بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو

13:48 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي -2023" في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو.
لمنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي -2023 في قاعة المعارض المركزية مانيج في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
تستضيف العاصمة الروسية موسكو، غدا الخميس، فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 29 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
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أمس, 15:10 GMT
ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث، إلى أن أكثر من أربعة آلاف مشارك وممثل وسائل إعلام سيشاركون في أسبوع الطاقة الروسي.
وبدوره، أكد أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى، أن هناك مشاركين وممثلين عن وسائل إعلام من 55 دولة وإقليما، بما في ذلك من روسيا، مضيفا أن المنتدى رسخ مكانته بصفته المنصة الدولية الأكثر أهمية لمناقشة قضايا الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة في جميع أنحاء العالم.

وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".

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وسيعقد وزارء الطاقة في مجموعة "بريكس" اجتماعا على هامش المنتدى، ومن المقرر أن يشارك الرئيس بوتين فلاديمير بوتين بشكل شخصي في أعمال المنتدى ويلقي كلمة فيه.
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