الخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ماهي خيارات حزب الله في مواجهة موجة الاغتيالات لقياداته؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة "ثقافة القرن ال21: السيادة أم العولمة؟"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد أن تخوض حربا ضد روسيا من خلال أوروبا وليس بالمواجهة المباشرة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تستمر في تكثيف غاراتها على جنوب لبنان، وتحذيرات عربية ودولية، روسيا ترفض المشاركة في مؤتمر جديد محتمل حول أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:30 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240923/الخارجية-الروسية-تحدد--الهدف-الرئيسي-لاستراتيجية-الطاقة-في-الاتحاد-الأوروبي-1093028175.html
الخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي
الخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي هو التخلي عن شركات الطاقة الروسية وإلحاق أضرار... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T16:20+0000
2024-09-23T16:20+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على التقرير السنوي الأخير عن الوضع في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي قدمته المفوضية الأوروبية: "لقد قدمنا مرارا تقييماتنا لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".وأضافت أن بروكسل تريد تحقيق خفض في إمدادات الغاز الروسي من خلال زيادة الإمدادات من الخارج.وأشارت أن الولايات المتحدة تزود الاتحاد الأوروبي حاليًا بكمية الغاز نفسها تقريبًا التي كانت روسيا تزوده بها.ينطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين.وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.
https://sarabic.ae/20240923/بوتين-الحقائق-الجيوسياسية-الجديدة-تفرض-التعاون-في-قطاع-الطاقة-لتعزيز-الاقتصادات-الوطنية-1093002920.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cdbf6270ec88285e793f43eceff9e7d8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية تحدد الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي

16:20 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة في الاتحاد الأوروبي هو التخلي عن شركات الطاقة الروسية وإلحاق أضرار اقتصادية بروسيا.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على التقرير السنوي الأخير عن الوضع في قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي الذي قدمته المفوضية الأوروبية: "لقد قدمنا مرارا تقييماتنا لسياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة".

وتابعت: "الآن في بروكسل يقولون بصراحة إن الهدف الرئيسي لاستراتيجية الطاقة التي يتم الترويج لها في الاتحاد الأوروبي هو التخلي عن شركات الطاقة الروسية، مما يقوض إمكانات مجمع الوقود والطاقة المحلي وبالتالي إلحاق أضرار اقتصادية لبلدنا".

وأضافت أن بروكسل تريد تحقيق خفض في إمدادات الغاز الروسي من خلال زيادة الإمدادات من الخارج.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية
06:45 GMT
وأشارت أن الولايات المتحدة تزود الاتحاد الأوروبي حاليًا بكمية الغاز نفسها تقريبًا التي كانت روسيا تزوده بها.
ينطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين.

ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي 2024" برنامج الأعمال، حيث يؤكد على أهمية تطوير مجمع الوقود والطاقة الروسي كأولوية رئيسية لضمان النمو المحلي وتعزيز التعاون الدولي.

وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:50 GMTПоследствия массированного ракетного удара Ливана по Израилю - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل15:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала