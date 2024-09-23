https://sarabic.ae/20240923/بوتين-الحقائق-الجيوسياسية-الجديدة-تفرض-التعاون-في-قطاع-الطاقة-لتعزيز-الاقتصادات-الوطنية-1093002920.html
بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية
بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T06:45+0000
2024-09-23T06:45+0000
2024-09-23T06:45+0000
روسيا
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وقال بوتين للمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، ينبغي للتعاون في قطاع الطاقة ليعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة الناس".كما أعلن بوتين أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20240923/طالبان-تبدي-اعتزامها-المشاركة-في-قمة-دول-بريكس-المقبلة-وتؤكد-على-أهميتها--1093001933.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية.
وقال بوتين للمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، ينبغي للتعاون في قطاع الطاقة ليعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة الناس".
كما أعلن بوتين أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".
وقال بوتين بهذا الصدد: "سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة في دول "بريكس" على هامش المنتدى، والذي سيصبح أحد الأحداث الرئيسية في عام رئاسة روسيا لهذه المنظمة. خلال المفاوضات، سيكون من الضروري الاتفاق على مبادئ التحول العادل للطاقة المشتركة بين دولنا وتحديد سبل تعزيز دور "بريكس" في حوار الطاقة العالمي".
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.