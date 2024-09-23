https://sarabic.ae/20240923/بوتين-الحقائق-الجيوسياسية-الجديدة-تفرض-التعاون-في-قطاع-الطاقة-لتعزيز-الاقتصادات-الوطنية-1093002920.html

بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية

بوتين: الحقائق الجيوسياسية الجديدة تفرض التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأنه في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة ينبغي التعاون في قطاع الطاقة لتعزيز الاقتصادات الوطنية. 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T06:45+0000

2024-09-23T06:45+0000

2024-09-23T06:45+0000

روسيا

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وقال بوتين للمشاركين في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي": "في ظل الحقائق الجيوسياسية الجديدة، ينبغي للتعاون في قطاع الطاقة ليعمل على تعزيز الاقتصادات الوطنية، والمساهمة في حل المشكلات الاجتماعية ذات الأولوية وتحسين حياة الناس".كما أعلن بوتين أنه سيتم عقد اجتماع لوزراء الطاقة لدول "بريكس" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي".ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

https://sarabic.ae/20240923/طالبان-تبدي-اعتزامها-المشاركة-في-قمة-دول-بريكس-المقبلة-وتؤكد-على-أهميتها--1093001933.html

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