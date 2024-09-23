https://sarabic.ae/20240923/طالبان-تبدي-اعتزامها-المشاركة-في-قمة-دول-بريكس-المقبلة-وتؤكد-على-أهميتها--1093001933.html

طالبان تبدي اعتزامها المشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة وتؤكد على أهميتها

طالبان تبدي اعتزامها المشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة وتؤكد على أهميتها

سبوتنيك عربي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية في قطر، سهيل شاهين، أنه من المهم بالنسبة للحكومة الأفغانية أن تشارك في جميع المنتديات، مثل قمة "بريكس"، لعرض... 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T05:16+0000

2024-09-23T05:16+0000

2024-09-23T05:16+0000

العالم

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وقال سهيل شاهين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المهم أن نشارك في مثل هذه القمة والمنتدى وأن نقدم أنفسنا ووجهات نظرنا ومواقفنا بشأن القضايا قيد المناقشة".وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان: "نحن ضحايا لحملة تشويه من قبل بعض وسائل الإعلام".وفي وقت سابق، أرسلت حكومة طالبان الأفغانية إلى موسكو طلبا مكتوبا لمشاركة نائب رئيس الوزراء بالوكالة عبد الغني برادار، في قمة دول "بريكس" في قازان.وكان القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، قد أشار في رسالته التي وجهها إلى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أهمية مشاركة السلطات الأفغانية الحالية في القمة.وأكد رئيس مركز الأعمال الروسي في كابول، رستم حبيب الله، لوكالة "سبوتنيك"، أن الحكومة الأفغانية قدمت طلباً رسمياً إلى موسكو للمشاركة في القمة.السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازانومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.

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