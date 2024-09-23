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https://sarabic.ae/20240923/طالبان-تبدي-اعتزامها-المشاركة-في-قمة-دول-بريكس-المقبلة-وتؤكد-على-أهميتها--1093001933.html
طالبان تبدي اعتزامها المشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة وتؤكد على أهميتها
طالبان تبدي اعتزامها المشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة وتؤكد على أهميتها
سبوتنيك عربي
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية في قطر، سهيل شاهين، أنه من المهم بالنسبة للحكومة الأفغانية أن تشارك في جميع المنتديات، مثل قمة "بريكس"، لعرض... 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T05:16+0000
2024-09-23T05:16+0000
العالم
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وقال سهيل شاهين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المهم أن نشارك في مثل هذه القمة والمنتدى وأن نقدم أنفسنا ووجهات نظرنا ومواقفنا بشأن القضايا قيد المناقشة".وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان: "نحن ضحايا لحملة تشويه من قبل بعض وسائل الإعلام".وفي وقت سابق، أرسلت حكومة طالبان الأفغانية إلى موسكو طلبا مكتوبا لمشاركة نائب رئيس الوزراء بالوكالة عبد الغني برادار، في قمة دول "بريكس" في قازان.وكان القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، قد أشار في رسالته التي وجهها إلى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أهمية مشاركة السلطات الأفغانية الحالية في القمة.وأكد رئيس مركز الأعمال الروسي في كابول، رستم حبيب الله، لوكالة "سبوتنيك"، أن الحكومة الأفغانية قدمت طلباً رسمياً إلى موسكو للمشاركة في القمة.السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازانومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20240919/رئيس-المنتدى-التعاون-بين-مدن-مجموعة-بريكس-هو-المفتاح-لمعالجة-تحديات-الجنوب-العالمي-1092909964.html
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العالم
العالم

طالبان تبدي اعتزامها المشاركة في قمة دول "بريكس" المقبلة وتؤكد على أهميتها

05:16 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورإنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي - جناح "بريكس"
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي - جناح بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
/
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تابعنا عبر
أكد رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان الأفغانية في قطر، سهيل شاهين، أنه من المهم بالنسبة للحكومة الأفغانية أن تشارك في جميع المنتديات، مثل قمة "بريكس"، لعرض وجهة نظرهم.
وقال سهيل شاهين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إنه "من المهم أن نشارك في مثل هذه القمة والمنتدى وأن نقدم أنفسنا ووجهات نظرنا ومواقفنا بشأن القضايا قيد المناقشة".

وأكد شاهين، قائلا: "نحن نريد المشاركة في أي منتدى للتعبير عن آرائنا ومواقفنا بشأن القضايا ذات الأهمية العالمية؛ وهذا ضروري للسلام العالمي والتفاهم والتعاون والتعايش السلمي".

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان: "نحن ضحايا لحملة تشويه من قبل بعض وسائل الإعلام".
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار المدن السحابية لدول بريكس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
19 سبتمبر, 19:12 GMT
وفي وقت سابق، أرسلت حكومة طالبان الأفغانية إلى موسكو طلبا مكتوبا لمشاركة نائب رئيس الوزراء بالوكالة عبد الغني برادار، في قمة دول "بريكس" في قازان.
وكان القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة الأفغاني، نور الدين عزيزي، قد أشار في رسالته التي وجهها إلى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إلى أهمية مشاركة السلطات الأفغانية الحالية في القمة.
وأكد رئيس مركز الأعمال الروسي في كابول، رستم حبيب الله، لوكالة "سبوتنيك"، أن الحكومة الأفغانية قدمت طلباً رسمياً إلى موسكو للمشاركة في القمة.
السفير الأرجنتيني يكشف موقف بلاده من حضور قمة "بريكس" في قازان
ومن المقرر أن يشارك زعماء مجموعة "بريكس" في القمة التي تستضيفها روسيا في 22 – 24 أكتوبر/تشرين الأول، في مدينة قازان الروسية، حيث تترأس روسيا مجموعة "بريكس" منذ الأول من يناير/كانون الثاني 2024.
وتضم مجموعة "بريكس" 10 دول، هي روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا ومصر وإيران والإمارات والسعودية وإثيوبيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية تستهدف مناطق في جنوب لبنان05:36 GMT
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