https://sarabic.ae/20240919/رئيس-المنتدى-التعاون-بين-مدن-مجموعة-بريكس-هو-المفتاح-لمعالجة-تحديات-الجنوب-العالمي-1092909964.html
رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
سبوتنيك عربي
ضمن منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، أكد الرئيس الفخري، راي كوون تشونغ، على أهمية التعاون بين مدن مجموعة "بريكس"، مسلطًا الضوء على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T19:12+0000
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وقال تشونغ لمراسل "سبوتنيك": "المدن هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي"، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرائعة في موسكو، وخاصة نظام النقل، يمكن أن تكون نموذجا للمدن الكبرى الأخرى.ومع توسع مجموعة "بريكس" لتشمل المزيد من البلدان، أكد تشونغ على إمكانية أن تتعلم هذه المدن من نجاحات وتحديات بعضها بعض، وخاصة في إدارة الازدحام المروري وجودة الهواء والمياه وتنفيذ الحلول الرقمية.وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
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رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
ضمن منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، أكد الرئيس الفخري، راي كوون تشونغ، على أهمية التعاون بين مدن مجموعة "بريكس"، مسلطًا الضوء على الكيفية التي يمكن بها للمراكز الحضرية مثل موسكو ودلهي وبكين مشاركة أفضل ممارساتها مع بلدان الجنوب العالمي.
وقال تشونغ لمراسل "سبوتنيك": "المدن هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي"، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرائعة في موسكو، وخاصة نظام النقل، يمكن أن تكون نموذجا للمدن الكبرى الأخرى.
وأشاد تشونغ، الحائز على جائزة نوبل للسلام (مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ) والمستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بموسكو لتوازنها بين الثقافة والوظيفة، من نظام المترو إلى البنية التحتية السياحية.
ومع توسع مجموعة "بريكس" لتشمل المزيد من البلدان، أكد تشونغ على إمكانية أن تتعلم هذه المدن من نجاحات وتحديات بعضها بعض، وخاصة في إدارة الازدحام المروري وجودة الهواء والمياه وتنفيذ الحلول الرقمية.
وقال: "يمكننا أن نتعلم ليس فقط من النجاح ولكن أيضًا من الصعوبات"، مؤكدًا على قيمة الخبرات المشتركة في تعزيز التقدم في جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.
وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من المهتمين
والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.
يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر / أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.
وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.