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الجوع يفتك باليمنيين
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
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ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
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بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي
سبوتنيك عربي
ضمن منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، أكد الرئيس الفخري، راي كوون تشونغ، على أهمية التعاون بين مدن مجموعة "بريكس"، مسلطًا الضوء على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T19:12+0000
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وقال تشونغ لمراسل "سبوتنيك": "المدن هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي"، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرائعة في موسكو، وخاصة نظام النقل، يمكن أن تكون نموذجا للمدن الكبرى الأخرى.ومع توسع مجموعة "بريكس" لتشمل المزيد من البلدان، أكد تشونغ على إمكانية أن تتعلم هذه المدن من نجاحات وتحديات بعضها بعض، وخاصة في إدارة الازدحام المروري وجودة الهواء والمياه وتنفيذ الحلول الرقمية.وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
https://sarabic.ae/20240919/موسكو-تحصل-على-الجائزة-الدولية-للابتكار-من-أجل-التنمية-المستدامة-1092908376.html
https://sarabic.ae/20240919/خبير-مشاركة-البحرين-في-منتدى-الابتكار-المدن-السحابية-لدول-بريكس-مثمرة--جدا-1092903791.html
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رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي

19:12 GMT 19.09.2024
© Sputnikانطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار المدن السحابية لدول بريكس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
ضمن منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، أكد الرئيس الفخري، راي كوون تشونغ، على أهمية التعاون بين مدن مجموعة "بريكس"، مسلطًا الضوء على الكيفية التي يمكن بها للمراكز الحضرية مثل موسكو ودلهي وبكين مشاركة أفضل ممارساتها مع بلدان الجنوب العالمي.
وقال تشونغ لمراسل "سبوتنيك": "المدن هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي"، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرائعة في موسكو، وخاصة نظام النقل، يمكن أن تكون نموذجا للمدن الكبرى الأخرى.

وأشاد تشونغ، الحائز على جائزة نوبل للسلام (مع الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ) والمستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، بموسكو لتوازنها بين الثقافة والوظيفة، من نظام المترو إلى البنية التحتية السياحية.

موسكو تحصل على الجائزة الدولية للابتكار من أجل التنمية المستدامة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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موسكو تحصل على الجائزة الدولية للابتكار من أجل التنمية المستدامة
18:33 GMT
ومع توسع مجموعة "بريكس" لتشمل المزيد من البلدان، أكد تشونغ على إمكانية أن تتعلم هذه المدن من نجاحات وتحديات بعضها بعض، وخاصة في إدارة الازدحام المروري وجودة الهواء والمياه وتنفيذ الحلول الرقمية.

وقال: "يمكننا أن نتعلم ليس فقط من النجاح ولكن أيضًا من الصعوبات"، مؤكدًا على قيمة الخبرات المشتركة في تعزيز التقدم في جميع أنحاء الجنوب العالمي.

وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار المدن السحابية لدول بريكس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
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خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا
15:44 GMT
وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.
يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر / أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.
وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
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