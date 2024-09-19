https://sarabic.ae/20240919/رئيس-المنتدى-التعاون-بين-مدن-مجموعة-بريكس-هو-المفتاح-لمعالجة-تحديات-الجنوب-العالمي-1092909964.html

رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي

رئيس المنتدى: التعاون بين مدن مجموعة "بريكس" هو المفتاح لمعالجة تحديات الجنوب العالمي

سبوتنيك عربي

ضمن منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، أكد الرئيس الفخري، راي كوون تشونغ، على أهمية التعاون بين مدن مجموعة "بريكس"، مسلطًا الضوء على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T19:12+0000

2024-09-19T19:12+0000

2024-09-19T19:12+0000

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وقال تشونغ لمراسل "سبوتنيك": "المدن هي المكان الذي يحدث فيه العمل الحقيقي"، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرائعة في موسكو، وخاصة نظام النقل، يمكن أن تكون نموذجا للمدن الكبرى الأخرى.ومع توسع مجموعة "بريكس" لتشمل المزيد من البلدان، أكد تشونغ على إمكانية أن تتعلم هذه المدن من نجاحات وتحديات بعضها بعض، وخاصة في إدارة الازدحام المروري وجودة الهواء والمياه وتنفيذ الحلول الرقمية.وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.وشهد اليوم الثاني إقبالا كبيرا من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.

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