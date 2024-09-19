https://sarabic.ae/20240919/خبير-مشاركة-البحرين-في-منتدى-الابتكار-المدن-السحابية-لدول-بريكس-مثمرة--جدا-1092903791.html

خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا

خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا

سبوتنيك عربي

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة "دانفير" في البحرين، طلال الأنصاري، بأن مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T15:44+0000

2024-09-19T15:44+0000

2024-09-19T15:44+0000

مجتمع

روسيا

مجموعة بريكس

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وقال الأنصاري ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، إن مشاركة البحرين في هذا المنتدى مثمرة جدا لما فيه من المعلومات القيمة للاستفادة منها في دول "بريكس".ويشارك في الجلسة محافظ هافانا (كوبا) وعمد المدن التالية، كوالالمبور (ماليزيا)، وباكو (أذربيجان)، وبيروت (لبنان)، وغيرها، ويلقي رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، كلمة ترحيبية.وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون والخبراء في 19 سبتمبر، عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.

https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-لمنتدى-الابتكار-المدن-السحابية--لدول-بريكس-صور-وفيديو--1092879016.html

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روسيا, مجموعة بريكس