https://sarabic.ae/20240919/خبير-مشاركة-البحرين-في-منتدى-الابتكار-المدن-السحابية-لدول-بريكس-مثمرة--جدا-1092903791.html
خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا
خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا
سبوتنيك عربي
أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة "دانفير" في البحرين، طلال الأنصاري، بأن مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T15:44+0000
2024-09-19T15:44+0000
2024-09-19T15:44+0000
مجتمع
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال الأنصاري ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، إن مشاركة البحرين في هذا المنتدى مثمرة جدا لما فيه من المعلومات القيمة للاستفادة منها في دول "بريكس".ويشارك في الجلسة محافظ هافانا (كوبا) وعمد المدن التالية، كوالالمبور (ماليزيا)، وباكو (أذربيجان)، وبيروت (لبنان)، وغيرها، ويلقي رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، كلمة ترحيبية.وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون والخبراء في 19 سبتمبر، عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.
https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-لمنتدى-الابتكار-المدن-السحابية--لدول-بريكس-صور-وفيديو--1092879016.html
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روسيا, مجموعة بريكس
خبير: مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا
أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة "دانفير" في البحرين، طلال الأنصاري، بأن مشاركة البحرين في منتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" مثمرة جدا.
وقال الأنصاري ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو، إن مشاركة البحرين في هذا المنتدى مثمرة جدا لما فيه من المعلومات القيمة للاستفادة منها في دول "بريكس".
وعقدت جلسة عامة بعنوان "خريطة المستقبل. حلول واستراتيجيات المدن - قادة التطور التكنولوجي"، في اليوم الثاني من منتدى الابتكار "المدن السحابية" في موسكو حول مستقبل مدن "بريكس".
ويشارك في الجلسة محافظ هافانا (كوبا) وعمد المدن التالية، كوالالمبور (ماليزيا)، وباكو (أذربيجان)، وبيروت (لبنان)، وغيرها، ويلقي رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، كلمة ترحيبية.
وبدأت، صباح اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.
وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين
والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.
يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر / أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.
وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".
وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون والخبراء في 19 سبتمبر، عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.
بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.