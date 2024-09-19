انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو

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مدار الليل والنهار
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27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
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الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
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150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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29 د
عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
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البرنامج المسائي
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https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-لمنتدى-الابتكار-المدن-السحابية--لدول-بريكس-صور-وفيديو--1092879016.html
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو
انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
بدأت صباح، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو. 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T08:43+0000
2024-09-19T08:43+0000
روسيا
مجموعة بريكس
موسكو
موسكو
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وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وكانت فعاليات اليوم الأول قد تضمنت ممثلين عن قطاع الأعمال الدولي وخبراء روس وأجانب في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى وإدارة المدن الكبرى المتقدمة.وشارك الخبير الاقتصادي جيفري ساكس في جلسة حملت عنوان "العولمة العادلة. هل تستطيع التكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟".وأشار الخبير في الجلسة إلى الاتجاه العالمي في التنمية الحضرية المستدامة للحد من استخدام السيارات الخاصة. كما دعا ساكس قادة التجمعات الحضرية إلى التعاون الوثيق والحوار.ويجمع المنتدى المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة. وويبحث المشاركون في المنتدى اتجاه تطور المدن الحديثة، وسبل المنافسة على جذب المواهب والاستثمار، والأدوات الرقمية في البناء.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.
https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html
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روسيا, مجموعة بريكس, موسكو, موسكو
روسيا, مجموعة بريكس, موسكو, موسكو

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو

08:43 GMT 19.09.2024
© Sputnikانطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" في موسكو
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من لمنتدى الابتكار المدن السحابية لدول بريكس في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik
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بدأت صباح، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو.
وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.
وكانت فعاليات اليوم الأول قد تضمنت ممثلين عن قطاع الأعمال الدولي وخبراء روس وأجانب في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى وإدارة المدن الكبرى المتقدمة.

وناقش المشاركون أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة التي يمكنها الارتقاء بنوعية الحياة إلى مستوى جديد، كما شاركوا أيضًا في جلسات مواضيعية مفتوحة خاصة.

وشارك الخبير الاقتصادي جيفري ساكس في جلسة حملت عنوان "العولمة العادلة. هل تستطيع التكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟".
منتدى الابتكار لـالمدن السحابية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
مجتمع
"المدن السحابية"... انطلاق منتدى الابتكار لمستقبل مدن كبرى "بريكس"... صور وفيديو
أمس, 09:02 GMT
وأشار الخبير في الجلسة إلى الاتجاه العالمي في التنمية الحضرية المستدامة للحد من استخدام السيارات الخاصة. كما دعا ساكس قادة التجمعات الحضرية إلى التعاون الوثيق والحوار.
ويجمع المنتدى المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة. وويبحث المشاركون في المنتدى اتجاه تطور المدن الحديثة، وسبل المنافسة على جذب المواهب والاستثمار، والأدوات الرقمية في البناء.

يُذكر أن المنتدى يعقد، يومي 18 و19 من سبتمبر / أيلول الجاري، ويجمع الحدث قادة المدن الكبرى الرائدة في دول مجموعة "بريكس" ورجال أعمال وممثلين عن منظمات دولية وبمشاركة قرابة 30 دولة.

وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.
وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".

وبحسب سيرغونينا، يتحدث المشاركون والخبراء في 19 سبتمبر، عن المهن الجديدة التي ستظهر في المستقبل القريب، وعن طرق إدخال الذكاء الاصطناعي في صناعة الإعلام وأشكال السياحة الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، في اليوم الأخير من المنتدى، ستقدم "بارك زارياديه" تصنيفًا للمدن الذكية في دول "بريكس"، لعام 2024.

بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.
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