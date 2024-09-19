https://sarabic.ae/20240919/انطلاق-فعاليات-اليوم-الثاني-لمنتدى-الابتكار-المدن-السحابية--لدول-بريكس-صور-وفيديو--1092879016.html

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو

انطلاق فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس"... صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بدأت صباح، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الابتكار "المدن السحابية" لدول "بريكس" والذي يقام في العاصمة الروسية موسكو. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T08:43+0000

2024-09-19T08:43+0000

2024-09-19T08:43+0000

روسيا

مجموعة بريكس

موسكو

موسكو

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وشهد اليوم الثاني إقبال كبير من المهتمين والمختصين والإعلاميين من جميع الدول بما فيها دول مجموعة "بريكس"، لحضور فعاليات المنتدى التي ستناقش عددا من المواضيع المهمة.وكانت فعاليات اليوم الأول قد تضمنت ممثلين عن قطاع الأعمال الدولي وخبراء روس وأجانب في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى وإدارة المدن الكبرى المتقدمة.وشارك الخبير الاقتصادي جيفري ساكس في جلسة حملت عنوان "العولمة العادلة. هل تستطيع التكنولوجيا ضمان النمو المستدام للمدن الكبرى والحد من عدم المساواة العالمية؟".وأشار الخبير في الجلسة إلى الاتجاه العالمي في التنمية الحضرية المستدامة للحد من استخدام السيارات الخاصة. كما دعا ساكس قادة التجمعات الحضرية إلى التعاون الوثيق والحوار.ويجمع المنتدى المدراء، ورجال الأعمال، والحضريين، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة. وويبحث المشاركون في المنتدى اتجاه تطور المدن الحديثة، وسبل المنافسة على جذب المواهب والاستثمار، والأدوات الرقمية في البناء.وقالت نائبة عمدة مدينة موسكو، ناتاليا سيرغونينا، في وقت سابق، إن منتدى "بريكس" للابتكار في موسكو سيجمع رؤساء المدن الكبرى وممثلي أكثر من 30 دولة، وسيجمع المدراء، ورجال الأعمال، وأعضاء المجتمع العلمي، والمنظمات العامة من أكثر من 30 دولة.وقالت سيرغونينا: "وفود من دول مثل الصين، والبرازيل، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وكازاخستان ستزور العاصمة. وسيشارك قادة المدن الكبرى كوالالمبور، وبنغالور، وطهران، والدوحة، وغيرها في برنامج الأعمال. وسوف يناقشون معًا الاتجاهات في تطوير المدن الحديثة. وفي الوقت نفسه، سيرى الزملاء أفضل الممارسات في موسكو والبنية التحتية والإنجازات التكنولوجية لدينا".بالإضافة إلى المشاركة في الجلسات العامة، سيقوم المتخصصون الأجانب بزيارة مركز "سكولكوفو" للابتكار ومنتزه "في دي إن خا" ومواقع العاصمة الشهيرة الأخرى. وفي إطار هذا الحدث أيضًا، سيتم عقد منتدى "مدن البريكس الخضراء" المخصص للبيئة.

https://sarabic.ae/20240918/المدن-السحابية-تحضيرات-ضخمة-لانطلاق-منتدى-الابتكار-لمستقبل-مدن-كبرى-بريكس-صور-وفيديو-----1092850511.html

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روسيا, مجموعة بريكس, موسكو, موسكو