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موسكو تحصل على الجائزة الدولية للابتكار من أجل التنمية المستدامة

موسكو تحصل على الجائزة الدولية للابتكار من أجل التنمية المستدامة

سبوتنيك عربي

حصل عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، على جائزة الابتكار العالمية لإسهامه في إدخال التقنيات المستدامة المتقدمة في الأرض والمياه والهواء في موسكو. 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T18:33+0000

2024-09-19T18:33+0000

2024-09-19T18:33+0000

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وحصل سوبيانين على جائزة في فئة "المدن والمجتمعات المستدامة" لدمج روبوت التنظيف المستقل "بيكسل" وأسطول البلدية ومختبرات المراقبة البيئية في البيئة الحضرية.وقال كوون تشونغ: "لقد تشرفت اليوم بمنح عمدة موسكو الذي يحظى باحترام كبير، السيد سيرغي سوبيانين، جائزة الابتكار العالمية، لإسهامه في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة وضمان الرخاء للجميع".وتابع: "أشهد كيف تنمو موسكو بسرعة وتتحول سنة بعد سنة، ويتم تنفيذ المزيد والمزيد من مشاريع البنية التحتية الجديدة في المدينة، وتدخل التقنيات الجديدة في الحياة اليومية للمواطنين، وتتزايد كمية ونوعية خدمات النقل".وتابع: "لا شك أن كل هذه الإنجازات تسهم بشكل كبير في تحسين نوعية الحياة في العاصمة وتوفير الراحة للمواطنين، ويسعدني حضور المنتدى اليوم وأن أشهد شخصيًا الإنجازات المستحقة لعمدة موسكو".تُمنح "جائزة الابتكار العالمية" للقادة الذين قدموا إسهامات بارزة في تحقيق خطة الأمم المتحدة لتحسين نوعية حياة الناس وضمان كوكب مزدهر (أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة).وتأسست جائزة الابتكار العالمية من قبل منظمة التنمية العالمية، وهي منظمة دولية غير ربحية، عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي مجموعة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل على تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030.وتعد المنظمة عضو في مجلس الخبراء التابع للجنة الابتكار والقدرة التنافسية والشراكات بين القطاعين العام والخاص التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، ولها صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

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