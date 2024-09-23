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https://sarabic.ae/20240923/البرنامج-الكامل-لأسبوع-الطاقة-الروسي-2024--1093015697.html
البرنامج الكامل لأسبوع الطاقة الروسي 2024
البرنامج الكامل لأسبوع الطاقة الروسي 2024
سبوتنيك عربي
ينطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين. 23.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-23T11:37+0000
2024-09-23T11:37+0000
روسيا
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ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي 2024" برنامج الأعمال، حيث يؤكد على أهمية تطوير مجمع الوقود والطاقة الروسي كأولوية رئيسية لضمان النمو المحلي وتعزيز التعاون الدولي.وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.وفي إطار المنتدى، ستقام نحو 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الإستراتيجية والتنظيم" و"مجمع الوقود والطاقة الموجه اجتماعيًا".كما من المقرر على هامش معرض المعدات والتقنيات الخاصة بمجمع الوقود والطاقة عقد أكثر من 20 جلسة للطاقم الهندسي والفني لشركات الطاقة بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً.وأضاف نائب رئيس وزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بالقول إن تحديات اليوم تتطلب إجراءات منسقة ومسؤولة من قبل جميع المشاركين في سوق الطاقة، لافتًا إلى أن منتدى أسبوع الطاقة الروسي أصبح أهم منصة دولية حيث يناقش قادة الصناعة وكبار الخبراء والمتخصصين القضايا الرئيسية المتعلقة بأمن واستقرار الطاقة العالمي. ومن جهته قال أمين اللجنة المنظمة للمنتدى أنه سيتم تخصيص الأحداث في مجالات مختلفة بينها "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية" لإيجاد سبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، والتعاون بين روسيا والدول الأفريقية، فضلا عن تطوير التفاعل في إطار "بريكس".كما سيكون أحد الأحداث الرئيسية هو اجتماع وزراء الطاقة في دول الشراكة. ومن بين المشاركين في المناقشة: الأمين العام للمنتدى محمد هامل، نائب الرئيس التنفيذي، وزيرة النفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، ووزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية فنزويلا وغينيا الاستوائية وغيرهم.وسيتم خلال فعاليات كتلة "تنمية الطاقة المستدامة" مناقشة آفاق استخدام المواد الهيدروكربونية والتحول الفعال للطاقة وضمان الاستقلال التكنولوجي لقطاع الطاقة. ويحضر الجلسات المدير العام لمؤسسة الدولة للطاقة الذرية روساتوم أليكسي ليخاتشيف ورئيس جمهورية ساخا (ياكوتيا) آيسن نيكولاييف ووزير الكهرباء في جمهورية اتحاد ميانمار نيان تون المدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية. وكالة الطاقة (REA) التابعة لوزارة الطاقة الروسية أليكسي كولابين وآخرين.بالإضافة إلى ذلك، هناك مواضيع رئيسية للمناقشة ضمن اتجاه "التكنولوجيا والبيانات كأساس للقيادة" ستكون الروبوتات في مجمع الوقود والطاقة والسيادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي واستبدال المعدات المستوردة.
https://sarabic.ae/20240920/وزير-الطاقة-الإيراني-يعتزم-المشاركة-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-1092915246.html
https://sarabic.ae/20231011/سفير-البحرين-لدى-روسيا-أسبوع-الطاقة-الروسي-من-أكبر-منتديات-النفط-والطاقة-في-العالم-1081904760.html
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البرنامج الكامل لأسبوع الطاقة الروسي 2024

11:37 GMT 23.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورمنتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"
منتدى أسبوع الطاقة الروسي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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ينطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين.
ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي 2024" برنامج الأعمال، حيث يؤكد على أهمية تطوير مجمع الوقود والطاقة الروسي كأولوية رئيسية لضمان النمو المحلي وتعزيز التعاون الدولي.
وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.
وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن "أسبوع الطاقة الروسي 2024" يعد أهم منصة لمناقشة هذه القضايا في الحوار مع الزملاء الأجانب، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو "التعاون في مجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".

وفي إطار المنتدى، ستقام نحو 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الإستراتيجية والتنظيم" و"مجمع الوقود والطاقة الموجه اجتماعيًا".
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
20 سبتمبر, 04:31 GMT
كما من المقرر على هامش معرض المعدات والتقنيات الخاصة بمجمع الوقود والطاقة عقد أكثر من 20 جلسة للطاقم الهندسي والفني لشركات الطاقة بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً.
وأضاف نائب رئيس وزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بالقول إن تحديات اليوم تتطلب إجراءات منسقة ومسؤولة من قبل جميع المشاركين في سوق الطاقة، لافتًا إلى أن منتدى أسبوع الطاقة الروسي أصبح أهم منصة دولية حيث يناقش قادة الصناعة وكبار الخبراء والمتخصصين القضايا الرئيسية المتعلقة بأمن واستقرار الطاقة العالمي.
وتابع بالقول: "في ظل البيئة العالمية المتغيرة، تواصل روسيا إظهار استعدادها لإجراء حوار بناء مع الشركاء الأجانب لحل المشاكل التي تواجه العالم بشكل مشترك فيما يتعلق بالحفاظ على توازن الطاقة".
ومن جهته قال أمين اللجنة المنظمة للمنتدى أنه سيتم تخصيص الأحداث في مجالات مختلفة بينها "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية" لإيجاد سبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، والتعاون بين روسيا والدول الأفريقية، فضلا عن تطوير التفاعل في إطار "بريكس".
كما سيكون أحد الأحداث الرئيسية هو اجتماع وزراء الطاقة في دول الشراكة. ومن بين المشاركين في المناقشة: الأمين العام للمنتدى محمد هامل، نائب الرئيس التنفيذي، وزيرة النفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، ووزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية فنزويلا وغينيا الاستوائية وغيرهم.
سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
سفير البحرين لدى روسيا: "أسبوع الطاقة الروسي" من أكبر منتديات النفط والطاقة في العالم
11 أكتوبر 2023, 11:55 GMT
وسيتم خلال فعاليات كتلة "تنمية الطاقة المستدامة" مناقشة آفاق استخدام المواد الهيدروكربونية والتحول الفعال للطاقة وضمان الاستقلال التكنولوجي لقطاع الطاقة.
ويحضر الجلسات المدير العام لمؤسسة الدولة للطاقة الذرية روساتوم أليكسي ليخاتشيف ورئيس جمهورية ساخا (ياكوتيا) آيسن نيكولاييف ووزير الكهرباء في جمهورية اتحاد ميانمار نيان تون المدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية. وكالة الطاقة (REA) التابعة لوزارة الطاقة الروسية أليكسي كولابين وآخرين.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مواضيع رئيسية للمناقشة ضمن اتجاه "التكنولوجيا والبيانات كأساس للقيادة" ستكون الروبوتات في مجمع الوقود والطاقة والسيادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي واستبدال المعدات المستوردة.
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