https://sarabic.ae/20240923/البرنامج-الكامل-لأسبوع-الطاقة-الروسي-2024--1093015697.html

البرنامج الكامل لأسبوع الطاقة الروسي 2024

البرنامج الكامل لأسبوع الطاقة الروسي 2024

سبوتنيك عربي

ينطلق منتدى "أسبوع الطاقة الروسي 2024"، يوم 26 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث من المقرر أن يمتد ليومين متتاليين. 23.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-23T11:37+0000

2024-09-23T11:37+0000

2024-09-23T11:37+0000

روسيا

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ونشر الموقع الرسمي للمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي 2024" برنامج الأعمال، حيث يؤكد على أهمية تطوير مجمع الوقود والطاقة الروسي كأولوية رئيسية لضمان النمو المحلي وتعزيز التعاون الدولي.وفي مواجهة التحديات العالمية، تواصل روسيا تنفيذ مشاريع واسعة النطاق تهدف إلى زيادة كفاءة الصناعة وملاءمتها للبيئة، فضلاً عن تعزيز السيادة التكنولوجية.وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في ضمان استدامة الإمدادات وتطوير أسواق جديدة، مما يساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وأمن الطاقة لروسيا وشركائنا الدوليين.وفي إطار المنتدى، ستقام نحو 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الإستراتيجية والتنظيم" و"مجمع الوقود والطاقة الموجه اجتماعيًا".كما من المقرر على هامش معرض المعدات والتقنيات الخاصة بمجمع الوقود والطاقة عقد أكثر من 20 جلسة للطاقم الهندسي والفني لشركات الطاقة بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً.وأضاف نائب رئيس وزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بالقول إن تحديات اليوم تتطلب إجراءات منسقة ومسؤولة من قبل جميع المشاركين في سوق الطاقة، لافتًا إلى أن منتدى أسبوع الطاقة الروسي أصبح أهم منصة دولية حيث يناقش قادة الصناعة وكبار الخبراء والمتخصصين القضايا الرئيسية المتعلقة بأمن واستقرار الطاقة العالمي. ومن جهته قال أمين اللجنة المنظمة للمنتدى أنه سيتم تخصيص الأحداث في مجالات مختلفة بينها "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية" لإيجاد سبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، والتعاون بين روسيا والدول الأفريقية، فضلا عن تطوير التفاعل في إطار "بريكس".كما سيكون أحد الأحداث الرئيسية هو اجتماع وزراء الطاقة في دول الشراكة. ومن بين المشاركين في المناقشة: الأمين العام للمنتدى محمد هامل، نائب الرئيس التنفيذي، وزيرة النفط في جمهورية فنزويلا البوليفارية، ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز، ووزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي، ووزير المناجم والمحروقات في جمهورية فنزويلا وغينيا الاستوائية وغيرهم.وسيتم خلال فعاليات كتلة "تنمية الطاقة المستدامة" مناقشة آفاق استخدام المواد الهيدروكربونية والتحول الفعال للطاقة وضمان الاستقلال التكنولوجي لقطاع الطاقة. ويحضر الجلسات المدير العام لمؤسسة الدولة للطاقة الذرية روساتوم أليكسي ليخاتشيف ورئيس جمهورية ساخا (ياكوتيا) آيسن نيكولاييف ووزير الكهرباء في جمهورية اتحاد ميانمار نيان تون المدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية. وكالة الطاقة (REA) التابعة لوزارة الطاقة الروسية أليكسي كولابين وآخرين.بالإضافة إلى ذلك، هناك مواضيع رئيسية للمناقشة ضمن اتجاه "التكنولوجيا والبيانات كأساس للقيادة" ستكون الروبوتات في مجمع الوقود والطاقة والسيادة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي واستبدال المعدات المستوردة.

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https://sarabic.ae/20231011/سفير-البحرين-لدى-روسيا-أسبوع-الطاقة-الروسي-من-أكبر-منتديات-النفط-والطاقة-في-العالم-1081904760.html

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