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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
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27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إسرائيل للانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
منظمات الإغاثة تحذر من المجاعة في السودان.. وتندد بموقف «اللامبالاة» الذي يتخذه المجتمع
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وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن يعتزم وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، زيارة روسيا والمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي أواخر شهر... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:31+0000
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يأتي وزير الطاقة"، وذلك على هامش منتدى مستقبل مدن البريكس.ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2024" في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بفضل-جهود-خامنئي-1092640838.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران

وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي

04:31 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 04:32 GMT 20.09.2024)
© Sputnik . Evgueniy Byatov / الانتقال إلى بنك الصوركاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا
كاظم جلالي، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إيران الإسلامية لدى روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik . Evgueniy Byatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن يعتزم وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، زيارة روسيا والمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي أواخر شهر سبتمبر.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يأتي وزير الطاقة"، وذلك على هامش منتدى مستقبل مدن البريكس.
بوتين يهدي خامنئي أقدم نسخة خطية للقرآن في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي
12 سبتمبر, 12:42 GMT
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2024" في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
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