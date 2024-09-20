https://sarabic.ae/20240920/وزير-الطاقة-الإيراني-يعتزم-المشاركة-في-أسبوع-الطاقة-الروسي-1092915246.html
وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن يعتزم وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، زيارة روسيا والمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي أواخر شهر... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T04:31+0000
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وقال السفير لوكالة "سبوتنيك": "من المرجح أن يأتي وزير الطاقة"، وذلك على هامش منتدى مستقبل مدن البريكس.ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2024" في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
https://sarabic.ae/20240912/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بفضل-جهود-خامنئي-1092640838.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
وزير الطاقة الإيراني يعتزم المشاركة في أسبوع الطاقة الروسي
04:31 GMT 20.09.2024 (تم التحديث: 04:32 GMT 20.09.2024)
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، أن يعتزم وزير الطاقة الإيراني، عباس علي آبادي، زيارة روسيا والمشاركة في فعاليات أسبوع الطاقة الروسي أواخر شهر سبتمبر.
وقال السفير لوكالة "سبوتنيك
": "من المرجح أن يأتي وزير الطاقة"، وذلك على هامش منتدى مستقبل مدن البريكس.
ومن المقرر أن يُعقد المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي - 2024" في موسكو خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العلاقات بين روسيا وإيران
تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".