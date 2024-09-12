https://sarabic.ae/20240912/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-وإيران-تتطور-بفضل-جهود-خامنئي-1092640838.html
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T12:42+0000
2024-09-12T12:42+0000
2024-09-12T12:42+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.وأوضح بوتين أن تطوير الممر "الشمالي الجنوبي" من بين المشاريع ذات الأولوية لروسيا وإيران، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران ارتفع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 في المئة تقريبًا.والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في قصر "قسطنطين" في مدينة بطرسبورغ، حيث تم مناقشة العلاقات بين روسيا وإيران وسبل تطويرها.
https://sarabic.ae/20240910/روسيا-تستكمل-إعداد-الوثائق-لتوقيع-اتفاق-أساسي-مع-إيران-1092587132.html
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روسيا
بوتين: العلاقات بين روسيا وإيران تتطور بفضل جهود خامنئي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا وإيران تتطور، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى جهود المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
وقال بوتين خلال لقائه مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في قصر "قسطنطين" في مدينة سان بطرسبورغ: "في السنوات الأخيرة، اكتسبت العلاقات الروسية الإيرانية الودية زخما إضافيا، كل هذا يحدث إلى حد كبير بدعم من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي".
ولفت بوتين إلى أن موسكو تترقب قيام الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بزيارة منفصلة للبلاد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة.
وأوضح بوتين أن تطوير الممر "الشمالي الجنوبي" من بين المشاريع ذات الأولوية لروسيا وإيران، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وطهران ارتفع في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بنسبة 10 في المئة تقريبًا.
والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في قصر "قسطنطين" في مدينة بطرسبورغ، حيث تم مناقشة العلاقات بين روسيا وإيران وسبل تطويرها.