https://sarabic.ae/20240910/روسيا-تستكمل-إعداد-الوثائق-لتوقيع-اتفاق-أساسي-مع-إيران-1092587132.html

روسيا تستكمل إعداد الوثائق لتوقيع اتفاق أساسي مع إيران

روسيا تستكمل إعداد الوثائق لتوقيع اتفاق أساسي مع إيران

سبوتنيك عربي

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للتحضير للتوقيع على اتفاق أساسي جديد بين طهران وموسكو. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T15:32+0000

2024-09-10T15:32+0000

2024-09-10T15:32+0000

روسيا

إيران

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/11/1091848667_0:114:1100:733_1920x0_80_0_0_b04bb96c466ee9e8372bf98392f3b9ce.jpg

وقال شويغو في اجتماع عمل ثنائي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، على هامش اجتماع كبار ممثلي دول "بريكس " و"بريكس+" المسؤولين عن القضايا الأمنية: "نحن مستعدون لتعزيز التعاون من خلال مجلس الأمن، ونواصل مراقبة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".وصرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف.وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".وتابع نائب وزير النفط الإيراني: "لقد تعمقت علاقاتنا في مجال البتروكيماويات، لذلك نحن مستعدون، إذا أبدى منتجو النفط الروس الرغبة، لتوسيع التعاون في تطوير حقول جديدة، بالإضافة إلى تلك التي خصصنا لها بالفعل مناطق في مكران، ولامارد، وكذلك في منطقة النفط الخاصة في جنوب ماهشهر".

https://sarabic.ae/20240910/نائب-وزير-النفط-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-في-مجال-البتروكيماويات-لن-تنقطع--1092585801.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, العالم