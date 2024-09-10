https://sarabic.ae/20240910/روسيا-تستكمل-إعداد-الوثائق-لتوقيع-اتفاق-أساسي-مع-إيران-1092587132.html
روسيا تستكمل إعداد الوثائق لتوقيع اتفاق أساسي مع إيران
روسيا تستكمل إعداد الوثائق لتوقيع اتفاق أساسي مع إيران
سبوتنيك عربي
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للتحضير للتوقيع على اتفاق أساسي جديد بين طهران وموسكو. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T15:32+0000
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وقال شويغو في اجتماع عمل ثنائي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، على هامش اجتماع كبار ممثلي دول "بريكس " و"بريكس+" المسؤولين عن القضايا الأمنية: "نحن مستعدون لتعزيز التعاون من خلال مجلس الأمن، ونواصل مراقبة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".وصرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف.وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".وتابع نائب وزير النفط الإيراني: "لقد تعمقت علاقاتنا في مجال البتروكيماويات، لذلك نحن مستعدون، إذا أبدى منتجو النفط الروس الرغبة، لتوسيع التعاون في تطوير حقول جديدة، بالإضافة إلى تلك التي خصصنا لها بالفعل مناطق في مكران، ولامارد، وكذلك في منطقة النفط الخاصة في جنوب ماهشهر".
https://sarabic.ae/20240910/نائب-وزير-النفط-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-في-مجال-البتروكيماويات-لن-تنقطع--1092585801.html
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روسيا, إيران, العالم
روسيا تستكمل إعداد الوثائق لتوقيع اتفاق أساسي مع إيران
أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تستكمل الإجراءات الداخلية اللازمة للتحضير للتوقيع على اتفاق أساسي جديد بين طهران وموسكو.
وقال شويغو في اجتماع عمل ثنائي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان، على هامش اجتماع كبار ممثلي دول "بريكس " و"بريكس+" المسؤولين عن القضايا الأمنية: "نحن مستعدون لتعزيز التعاون من خلال مجلس الأمن، ونواصل مراقبة قضايا التنفيذ العملي للاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".
وأضاف: "ونتطلع إلى إبرام اتفاق أساسي جديد بين البلدين قريبا، ونستكمل الإجراءات اللازمة لإعداد الوثائق للتوقيع من قبل الرئيسين (الروسي والإيراني)".
وصرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".
وأكد أنه "لن يتم قطع العلاقات بين شركات النفط الإيرانية والروسية تحت أي ظرف من الظروف، وهذه العلاقات قوية للغاية وتتوسع كل يوم، ولهذا السبب نشارك بنشاط في المعارض المختلفة في بلدينا".
وتابع نائب وزير النفط الإيراني: "لقد تعمقت علاقاتنا في مجال البتروكيماويات، لذلك نحن مستعدون، إذا أبدى منتجو النفط الروس الرغبة، لتوسيع التعاون في تطوير حقول جديدة، بالإضافة إلى تلك التي خصصنا لها بالفعل مناطق في مكران، ولامارد، وكذلك في منطقة النفط الخاصة في جنوب ماهشهر".