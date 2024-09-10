https://sarabic.ae/20240910/نائب-وزير-النفط-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-في-مجال-البتروكيماويات-لن-تنقطع--1092585801.html
نائب وزير النفط الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في مجال البتروكيماويات لن تنقطع
نائب وزير النفط الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في مجال البتروكيماويات لن تنقطع
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:48+0000
2024-09-10T14:48+0000
2024-09-10T14:48+0000
اقتصاد
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092585634_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8d870c3bd02d376ff4642f6daacbd7f6.jpg
وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".وأكد أنه "لن يتم قطع العلاقات بين شركات النفط الإيرانية والروسية تحت أي ظرف من الظروف، وهذه العلاقات قوية للغاية وتتوسع كل يوم، ولهذا السبب نشارك بنشاط في المعارض المختلفة في بلدينا".وفي 17 يوليو/ تموز الفائت، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا، وذلك بموجب اتفاق جرى إبرامه في الآونة الأخيرة مع موسكو.وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، قد وقّعت مذكرة تفاهم، في يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أنه "بموجب العقد الذي يمتد لـ30 عاما، سيتم تصدير فائض الغاز المستورد من روسيا، إلى دول أخرى في المنطقة".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد صرح في وقت سابق، بأن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا، بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240910/أوكرانيا-توافق-على-نقل-النفط-الروسي-عبر-أراضيها-لبعض-الدول-1092582180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0a/1092585634_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_e140b3fe99e14362e62808b0b2bfff7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
اقتصاد, روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
نائب وزير النفط الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في مجال البتروكيماويات لن تنقطع
حصري
صرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف.
وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".
وأكد أنه "لن يتم قطع العلاقات بين شركات النفط الإيرانية والروسية تحت أي ظرف من الظروف، وهذه العلاقات قوية للغاية وتتوسع كل يوم، ولهذا السبب نشارك بنشاط في المعارض المختلفة في بلدينا".
وتابع نائب وزير النفط الإيراني: "لقد تعمقت علاقاتنا في مجال البتروكيماويات، لذلك نحن مستعدون، إذا أبدى منتجو النفط الروس الرغبة، لتوسيع التعاون في تطوير حقول جديدة، بالإضافة إلى تلك التي خصصنا لها بالفعل مناطق في مكران، ولامارد، وكذلك في منطقة النفط الخاصة في جنوب ماهشهر".
وفي 17 يوليو/ تموز الفائت، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا، وذلك بموجب اتفاق جرى إبرامه في الآونة الأخيرة مع موسكو.
وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم
"، قد وقّعت مذكرة تفاهم، في يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.
وحسب وكالة
الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أنه "بموجب العقد الذي يمتد لـ30 عاما، سيتم تصدير فائض الغاز المستورد من روسيا، إلى دول أخرى في المنطقة".
وأشار إلى أن "القيمة المالية السنوية لهذا العقد تتراوح بين 10 و12 مليار دولار".
وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد صرح في وقت سابق، بأن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا، بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة
.