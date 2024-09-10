https://sarabic.ae/20240910/نائب-وزير-النفط-الإيراني-العلاقات-بين-طهران-وموسكو-في-مجال-البتروكيماويات-لن-تنقطع--1092585801.html

نائب وزير النفط الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في مجال البتروكيماويات لن تنقطع

نائب وزير النفط الإيراني: العلاقات بين طهران وموسكو في مجال البتروكيماويات لن تنقطع

سبوتنيك عربي

صرح نائب وزير النفط الإيراني، مرتضى شاه ميرزاي، أن العلاقات بين إيران وروسيا في مجال البتروكيماويات لن تنقطع تحت أي ظرف من الظروف. 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T14:48+0000

2024-09-10T14:48+0000

2024-09-10T14:48+0000

اقتصاد

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وأضاف شاه ميرزاي لـ"سبوتنيك"، أنه "من أجل خلق مستقبل مستدام لصناعيينا، يجب علينا إقامة علاقات صداقة وتفاعل وتعاون مع مختلف مناطق العالم. لدينا علاقة استراتيجية قوية للغاية مع روسيا".وأكد أنه "لن يتم قطع العلاقات بين شركات النفط الإيرانية والروسية تحت أي ظرف من الظروف، وهذه العلاقات قوية للغاية وتتوسع كل يوم، ولهذا السبب نشارك بنشاط في المعارض المختلفة في بلدينا".وفي 17 يوليو/ تموز الفائت، صرح وزير النفط الإيراني جواد أوجي بأن بلاده ستتسلم 300 مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميا، وذلك بموجب اتفاق جرى إبرامه في الآونة الأخيرة مع موسكو.وكانت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، قد وقّعت مذكرة تفاهم، في يونيو/حزيران الماضي، مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لتوريد الغاز عبر خط أنابيب إلى إيران.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أنه "بموجب العقد الذي يمتد لـ30 عاما، سيتم تصدير فائض الغاز المستورد من روسيا، إلى دول أخرى في المنطقة".وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي، قد صرح في وقت سابق، بأن "الاتفاقية التي تم توقيعها بين إيران وروسيا، بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة.

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