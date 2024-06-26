https://sarabic.ae/20240626/طهران-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-موسكو-لاستيراد-الغاز-من-روسيا-1090193893.html

طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا

طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا

سبوتنيك عربي

أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز... 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T12:41+0000

2024-06-26T12:41+0000

2024-06-26T12:41+0000

إيران

روسيا

اقتصاد

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وقال أوجي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في هذا الصدد: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".

https://sarabic.ae/20240626/الخارجية-الإيرانية-زعيما-إيران-وروسيا-يوقعان-اتفاق-التعاون-الاستراتيجي-بين-البلدين-قريبا-1090182985.html

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