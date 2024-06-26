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https://sarabic.ae/20240626/طهران-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-موسكو-لاستيراد-الغاز-من-روسيا-1090193893.html
طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا
طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز... 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T12:41+0000
2024-06-26T12:41+0000
إيران
روسيا
اقتصاد
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وقال أوجي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في هذا الصدد: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".
https://sarabic.ae/20240626/الخارجية-الإيرانية-زعيما-إيران-وروسيا-يوقعان-اتفاق-التعاون-الاستراتيجي-بين-البلدين-قريبا-1090182985.html
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إيران, روسيا, اقتصاد
إيران, روسيا, اقتصاد

طهران توقع مذكرة تفاهم مع موسكو لاستيراد الغاز من روسيا

12:41 GMT 26.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemiطهران
طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع موسكو، اليوم الأربعاء، لاستيراد الغاز من روسيا، لافتًا إلى أن تلك الخطوة ستحول إيران إلى مركز إقليمي للغاز.
وقال أوجي في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه "تم توقيع مذكرة اليوم في طهران مع الممثل الخاص لروسيا وستؤدي هذه المذكرة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز، ومن المخطط تصدير الغاز الروسي إلى إيران".
وأضاف أوجي بالقول إنه "تم تحقيق وعد الرئيس الشهيد الراحل إبراهيم رئيسي بتحويل إيران إلى مركز إقليمي للغاز والمتخصصون يعملون لتبديل مذكرة التفاهم لعقد وسيؤدي ذلك إلى تطوير التعاون في مجال الطاقة بين البلدين".
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا
06:09 GMT
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في هذا الصدد: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين"، مضيفًا: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أوضح، قبل نحو أسبوع، أنه تم الاتفاق على نص هذا الاتفاقية بشكل كامل، رغم أنه "لا يمكن التوقيع عليها بعد".
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