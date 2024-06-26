الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
الموسيقى بين الحياة والفن
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240626/الخارجية-الإيرانية-زعيما-إيران-وروسيا-يوقعان-اتفاق-التعاون-الاستراتيجي-بين-البلدين-قريبا-1090182985.html
الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا
الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين. 26.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-26T06:09+0000
2024-06-26T06:09+0000
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101994/25/1019942589_3:0:4668:2624_1920x0_80_0_0_427c2dbeee152bbe0f8c90284d0d7a8c.jpg
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين". وأضاف صفري بالقول: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها". وفي سياق آخر، اعتبر صفري أن التبادل التجاري بين إيران وروسيا سينمو ما بين 30 حتى 40 بالمئة حال توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشددا على أن "التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوراسي وإيران قد نمت بشكل جيد بعد اعتماد هذه الاتفاقية".واستطرد صفري قائلا: "إذا تم توسيع هذه الاتفاقية، أعتقد أن سيكون هناك نموا ما بين 30 و40 بالمئة من التبادلات التجارية بين إيران وروسيا وبين إيران وأوراسيا".ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسيكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-تتوقع-إبرام-اتفاقية-تعاون-شاملة-مع-إيران-قريبا-1090150476.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101994/25/1019942589_586:0:4085:2624_1920x0_80_0_0_9f1da7544490ceb09a6f42716d7b2a0f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا

06:09 GMT 26.06.2024
© AP Photoالخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران
الخارجية الإيرانية تنفي اعتقال السفير الياباني في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين".
وأضاف صفري بالقول: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها".
وفي سياق آخر، اعتبر صفري أن التبادل التجاري بين إيران وروسيا سينمو ما بين 30 حتى 40 بالمئة حال توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشددا على أن "التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوراسي وإيران قد نمت بشكل جيد بعد اعتماد هذه الاتفاقية".
واستطرد صفري قائلا: "إذا تم توسيع هذه الاتفاقية، أعتقد أن سيكون هناك نموا ما بين 30 و40 بالمئة من التبادلات التجارية بين إيران وروسيا وبين إيران وأوراسيا".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
الخارجية: روسيا تتوقع إبرام اتفاقية تعاون شاملة مع إيران قريبا
أمس, 02:11 GMT
ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسي
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور04:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала