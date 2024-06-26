https://sarabic.ae/20240626/الخارجية-الإيرانية-زعيما-إيران-وروسيا-يوقعان-اتفاق-التعاون-الاستراتيجي-بين-البلدين-قريبا-1090182985.html

الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا

الخارجية الإيرانية: زعيما إيران وروسيا يوقعان اتفاق التعاون الاستراتيجي بين البلدين قريبا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية على أن توقيع اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا سوف يتم قريباً بين زعيمي البلدين. 26.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-26T06:09+0000

2024-06-26T06:09+0000

2024-06-26T06:09+0000

العالم

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وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية مهدي صفري في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "تم الانتهاء من مضمون اتفاقية التعاون الاستراتيجي الشاملة بين إيران وروسيا وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يكون قريباً بين رئيسي البلدين". وأضاف صفري بالقول: "لم يتبق أي مشكلة بشأن هذه الاتفاقية ولا يوجد أي عائق أمام توقيعها". وفي سياق آخر، اعتبر صفري أن التبادل التجاري بين إيران وروسيا سينمو ما بين 30 حتى 40 بالمئة حال توسيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مشددا على أن "التبادلات التجارية بين الاتحاد الأوراسي وإيران قد نمت بشكل جيد بعد اعتماد هذه الاتفاقية".واستطرد صفري قائلا: "إذا تم توسيع هذه الاتفاقية، أعتقد أن سيكون هناك نموا ما بين 30 و40 بالمئة من التبادلات التجارية بين إيران وروسيا وبين إيران وأوراسيا".ومطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.الخارجية الروسية: اتفاق التعاون بين موسكو وطهران سيتم لكنه مؤجل بسبب وفاة رئيسيكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024، "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".

https://sarabic.ae/20240625/الخارجية-روسيا-تتوقع-إبرام-اتفاقية-تعاون-شاملة-مع-إيران-قريبا-1090150476.html

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