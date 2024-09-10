https://sarabic.ae/20240910/أوكرانيا-توافق-على-نقل-النفط-الروسي-عبر-أراضيها-لبعض-الدول-1092582180.html
أوكرانيا توافق على نقل النفط الروسي عبر أراضيها لبعض الدول
أوكرانيا توافق على نقل النفط الروسي عبر أراضيها لبعض الدول
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بأن كييف وافقت على عبور النفط الروسي الذي تشتريه الشركات الأوروبية. 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T14:10+0000
2024-09-10T14:10+0000
2024-09-10T14:10+0000
العالم
اقتصاد
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وقال شميغال خلال إحاطة إعلامية إن "شركة MOL المجرية أعلنت أنها المالك الحالي للكميات النفطية الموجودة في الأنابيب الروسية، والتي من المخطط أن تمر عبر أوكرانيا وهذا يناسب كييف في المجمل، لأن الشركة ليست روسية"، وفق وصفه.وأكد شميغال أن أوكرانيا تفي بالتزاماتها مع المجر بموجب اتفاقية الشراكة، مضيفا أنه من المحتمل أن تفي أوكرانيا كذلك بكل اتفاقيات الشراكة المعقودة مع سلوفاكيا والنمسا.أوكرانيا توقف ضخ النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" المغذي للمجرووقّعت موسكو وكييف عقد عبور مدته خمس سنوات في نهاية عام 2019، تضمن بموجبه شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار لكل منهما في السنوات الأربع المقبلة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس "نفتوغاز"، أليكسي تشيرنيشوف، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إن أوكرانيا لن تجدد الاتفاق.حاليًا، يتم إمداد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز الأوكراني، وعبر تركيا حيث يصل عبر التيار التركي.
https://sarabic.ae/20231230/روسيا-تكشف-عن-شروط-استمرار-مرور-الغاز-عبر-أوكرانيا-1084567936.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
أوكرانيا توافق على نقل النفط الروسي عبر أراضيها لبعض الدول
صرح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، بأن كييف وافقت على عبور النفط الروسي الذي تشتريه الشركات الأوروبية.
وقال شميغال خلال إحاطة إعلامية إن "شركة MOL المجرية أعلنت أنها المالك الحالي للكميات النفطية الموجودة في الأنابيب الروسية، والتي من المخطط أن تمر عبر أوكرانيا وهذا يناسب كييف في المجمل، لأن الشركة ليست روسية"، وفق وصفه.
وأكد شميغال أن أوكرانيا تفي بالتزاماتها مع المجر بموجب اتفاقية الشراكة، مضيفا أنه من المحتمل أن تفي أوكرانيا كذلك بكل اتفاقيات الشراكة المعقودة مع سلوفاكيا والنمسا.
30 ديسمبر 2023, 07:38 GMT
وأوضح شميغال أن كييف تقبل عبور النفط عبر بلادها بشرط أن يكون تابعا لشركة أوروبية أو يتلقى سعر السوق من دولة أو شركة أوروبية حصرا.
ووقّعت موسكو وكييف عقد عبور مدته خمس سنوات في نهاية عام 2019، تضمن بموجبه شركة "غازبروم" ضخ 65 مليار متر مكعب من الغاز في السنة الأولى، و40 مليار لكل منهما في السنوات الأربع المقبلة. وينتهي العقد في نهاية عام 2024. وقال رئيس "نفتوغاز"، أليكسي تشيرنيشوف، في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، إن أوكرانيا لن تجدد الاتفاق.
حاليًا، يتم إمداد الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب إلى أوروبا عبر إحدى نقطتي الدخول إلى نظام نقل الغاز الأوكراني، وعبر تركيا حيث يصل عبر التيار التركي.