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https://sarabic.ae/20240627/وزير-النفط-الإيراني-مذكرة-التفاهم-الجديدة-مع-روسيا-ستحول-إيران-إلى-مركز-للغاز-1090233515.html
وزير النفط الإيراني: مذكرة التفاهم الجديدة مع روسيا ستحول إيران إلى مركز للغاز
وزير النفط الإيراني: مذكرة التفاهم الجديدة مع روسيا ستحول إيران إلى مركز للغاز
سبوتنيك عربي
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أخيرا بين إيران وروسيا بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة. 27.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-27T13:37+0000
2024-06-27T13:37+0000
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وأضاف في حديثه خلال مقابلة إذاعية، اليوم الخميس، بعد يوم من توقيع شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم لنقل الغاز من روسيا إلى إيران، أن "الاتفاق مع موسكو سيزيد بشكل كبير من حصة إبران في سوق الغاز الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع أوجي، مشيرًا إلى أن "الاتفاق الثنائي بين حائزي 60% من احتياطيات الغاز العالمية كطاقة نظيفة، تم إبرامه على أساس المصالح المتبادلة في الأطر الدولية، وسيدخل قريبا مرحلة العقد والتنفيذ".وأوضح وزير النفط الإيراني: "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شارك زملائي في محادثات مع مسؤولي شركة "غازبروم"، والتي أتت بثمارها، وأدت لحسن الحظ إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم"، بحضور القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ومدير الشركة الروسية، أليكسي ميلر".ولفت أوجي في تصريحاته الإذاعية، إلى إن "إيران وروسيا تمتلكان 60% من احتياطيات الغاز في العالم، لذا فإن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعد إنجازا كبيرا، له تأثير على توازن الطاقة المتطور في المنطقة".وأضاف أن "إيران، بشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية الواسعة النطاق والبنية التحتية المرتبطة بها، مستعدة تماما لاستقبال الغاز".وواصل أن "الإطار الأساسي لنقل الغاز من روسيا إلى إيران كان مطروحا على جدول الأعمال منذ فترة طويلة، وأصر الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، على الانتهاء منه"، متابعًا أن "هناك استعدادا لتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد في وقت قصير، وهو ما سيمثل نقطة تحول لإيران وروسيا".ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، توقيع روسيا وإيران اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حسبما صرحت وزارتا خارجية البلدين.وفي مطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
https://sarabic.ae/20240623/إيران-تعلن-تصديرها-للنفط-إلى-15-دولة-وتضاعف-صادراتها-النفطية-3-مرات-رغم-العقوبات-الأمريكية-1090087694.html
https://sarabic.ae/20240317/إيران-تشهد-توقيع-أضخم-العقود-النفطية-منذ-10-سنوات-1087068510.html
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سوق النفط
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, سوق النفط

وزير النفط الإيراني: مذكرة التفاهم الجديدة مع روسيا ستحول إيران إلى مركز للغاز

13:37 GMT 27.06.2024
© AFP 2023 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
النفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
© AFP 2023 / Eric Piermont
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أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أخيرا بين إيران وروسيا بشأن نقل الغاز، ستحول طهران إلى مركز للغاز في المنطقة.
وأضاف في حديثه خلال مقابلة إذاعية، اليوم الخميس، بعد يوم من توقيع شركة الغاز الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم" الروسية مذكرة تفاهم لنقل الغاز من روسيا إلى إيران، أن "الاتفاق مع موسكو سيزيد بشكل كبير من حصة إبران في سوق الغاز الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وأضاف: "بهذا الاتفاق، سترتفع حصة إيران التجارية، مما سيحدث تغييرات في التوازنات الدولية، وبعبارة أخرى، ستكون الاتفاقية بمثابة ثورة في مشهد الطاقة والصناعة في المنطقة".
وزير النفط الإيراني، جواد أوجي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
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وتابع أوجي، مشيرًا إلى أن "الاتفاق الثنائي بين حائزي 60% من احتياطيات الغاز العالمية كطاقة نظيفة، تم إبرامه على أساس المصالح المتبادلة في الأطر الدولية، وسيدخل قريبا مرحلة العقد والتنفيذ".
وأوضح وزير النفط الإيراني: "على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، شارك زملائي في محادثات مع مسؤولي شركة "غازبروم"، والتي أتت بثمارها، وأدت لحسن الحظ إلى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة "غازبروم"، بحضور القائم بأعمال الرئيس الإيراني، محمد مخبر، ومدير الشركة الروسية، أليكسي ميلر".
ولفت أوجي في تصريحاته الإذاعية، إلى إن "إيران وروسيا تمتلكان 60% من احتياطيات الغاز في العالم، لذا فإن توقيع مذكرة التفاهم هذه يعد إنجازا كبيرا، له تأثير على توازن الطاقة المتطور في المنطقة".
وأضاف أن "إيران، بشبكة خطوط أنابيب الغاز الوطنية الواسعة النطاق والبنية التحتية المرتبطة بها، مستعدة تماما لاستقبال الغاز".
وواصل أن "الإطار الأساسي لنقل الغاز من روسيا إلى إيران كان مطروحا على جدول الأعمال منذ فترة طويلة، وأصر الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، على الانتهاء منه"، متابعًا أن "هناك استعدادا لتحويل مذكرة التفاهم إلى عقد في وقت قصير، وهو ما سيمثل نقطة تحول لإيران وروسيا".
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ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة، توقيع روسيا وإيران اتفاقية تعاون شاملة مع إيران في المستقبل القريب، حسبما صرحت وزارتا خارجية البلدين.
وفي مطلع الشهر الجاري، قال مدير الدائرة الثانية لشؤون آسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف، إن اختتام اتفاقية التعاون الشاملة بين موسكو وطهران سوف يتم، إلا أنه مؤجل بشكل مؤقت بسبب وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال خلال لقاء مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024: "نأمل حقاً أن يستمر كل ما تم إرساؤه في العلاقات الروسية الإيرانية في عهد رئيسي"، مضيفًا: "ليس لدي أي شك في هذا الأمر، لأن كل ما نقوم به يصب في المصالح المشتركة".
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأنها "كانت موثوقة وعملية".
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