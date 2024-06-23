https://sarabic.ae/20240623/إيران-تعلن-تصديرها-للنفط-إلى-15-دولة-وتضاعف-صادراتها-النفطية-3-مرات-رغم-العقوبات-الأمريكية-1090087694.html
إيران تعلن تصديرها للنفط إلى 15 دولة وتضاعف صادراتها النفطية 3 مرات رغم العقوبات الأمريكية
إيران تعلن تصديرها للنفط إلى 15 دولة وتضاعف صادراتها النفطية 3 مرات رغم العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن "طهران تصدر حاليا النفط الخام إلى 15 دولة حول العالم". 23.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-23T07:30+0000
2024-06-23T07:30+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس السبت، مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة "إيران برس".وأكد أوجي في مقابلة مع "إيران برس"، أن "البلاد حققت تقدما كبيرا في تطوير قطاعها النفطي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 23 مليار دولار، في السنوات الثلاث الماضية، وهذا ضعف عدد العقود الموقعة في العقد الأول من القرن الـ21".وأردف أوجي، قائلا: "نحن قريبون من الوضع قبل فرض العقوبات القاسية وليس لدينا مشكلة في تلقي أموالنا".تأتي تصريحات وزير النفط الإيراني، في الوقت الذي فرضت فيه أمريكا عقوبات على إيران، بغرض تقييد صادراتها النفطية، ومع ذلك، أكد جواد أوجي، أن "إيران وجدت طرقا للتحايل على هذه العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية".وفيما يتعلق بتصريحات بعض المرشحين الرئاسيين في إيران، حول تطبيق الخصومات على بيع النفط لدول أخرى، قال أوجي إنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، كان مبلغ الخصم أقل بكثير من تلك المطبقة في الفترة من 2013 إلى 2021".
https://sarabic.ae/20240317/إيران-تشهد-توقيع-أضخم-العقود-النفطية-منذ-10-سنوات-1087068510.html
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إيران, أخبار إيران, سوق النفط, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, سوق النفط, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعلن تصديرها للنفط إلى 15 دولة وتضاعف صادراتها النفطية 3 مرات رغم العقوبات الأمريكية
صرح وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، بأن "طهران تصدر حاليا النفط الخام إلى 15 دولة حول العالم".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، أمس السبت، مع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، وفقا لوكالة
"إيران برس".
وأكد أوجي في مقابلة مع "إيران برس"، أن "البلاد حققت تقدما كبيرا في تطوير قطاعها النفطي، حيث تم توقيع عقود بقيمة 23 مليار دولار، في السنوات الثلاث الماضية، وهذا ضعف عدد العقود الموقعة في العقد الأول من القرن الـ21".
وأردف أوجي، قائلا: "نحن قريبون من الوضع قبل فرض العقوبات القاسية وليس لدينا مشكلة في تلقي أموالنا".
وأضاف: "اليوم، تضاعفت صادراتنا النفطية ثلاث مرات مقارنة ببداية إدارة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، كما زاد تحويل الإيرادات من الصادرات النفطية إلى البلاد".
تأتي تصريحات وزير النفط الإيراني، في الوقت الذي فرضت فيه أمريكا عقوبات على إيران، بغرض تقييد صادراتها النفطية، ومع ذلك، أكد جواد أوجي، أن "إيران وجدت طرقا للتحايل على هذه العقوبات ومواصلة صادراتها النفطية".
وفيما يتعلق بتصريحات بعض المرشحين الرئاسيين في إيران، حول تطبيق الخصومات على بيع النفط لدول أخرى، قال أوجي إنه "خلال السنوات الثلاث الماضية، كان مبلغ الخصم أقل بكثير من تلك المطبقة في الفترة من 2013 إلى 2021".