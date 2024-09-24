https://sarabic.ae/20240924/بوتين-يجب-إعادة-الاسثتمارات-إلى-داخل-روسيا-1093058883.html
بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا
بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الذي تطور في العالم خلال العامين الماضيين، يظهر أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخاص، فمن الأفضل... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:10+0000
2024-09-24T15:10+0000
2024-09-24T15:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
دميتري بيسكوف
الكرملين
سبيربنك
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وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين: "هناك إدراك، أعني نمو الاستثمار الخاص، أنه من الأفضل "جلب كل شيء إلى الداخل"، والوضع الذي تطور خلال العامين الماضيين يتحدث كثيرًا عن هذا".من جهته أشار رئيس بنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، إلى نمو المعاملات الاستثمارية والنشاط الاستثماري المرتفع للشركات في روسيا الاتحادية والاستثمارات الخاصة.بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام تقارير من رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف. وقال بيسكوف: "يتلقى بوتين بانتظام تقارير من غريف حول كيفية سير الأمور، واليوم هو أحد هذه الاجتماعات".وكان بيسكوف، في وقت سابق، قد أكد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي ستكون غير علنية.روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب برلمانية ليبية تقترح إقامة اتحاد نسائي لسيدات دول "بريكس" برعاية روسيا... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الكرملين, سبيربنك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الكرملين, سبيربنك
بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الذي تطور في العالم خلال العامين الماضيين، يظهر أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخاص، فمن الأفضل "إعادة كل شيء إلى الوطن" من خلال الاستثمار داخل البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين: "هناك إدراك، أعني نمو الاستثمار الخاص، أنه من الأفضل "جلب كل شيء إلى الداخل"، والوضع الذي تطور خلال العامين الماضيين يتحدث كثيرًا عن هذا".
من جهته أشار رئيس بنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، إلى نمو المعاملات الاستثمارية
والنشاط الاستثماري المرتفع للشركات في روسيا الاتحادية والاستثمارات الخاصة.
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام تقارير من رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف. وقال بيسكوف: "يتلقى بوتين بانتظام تقارير من غريف
حول كيفية سير الأمور، واليوم هو أحد هذه الاجتماعات".
وكان بيسكوف، في وقت سابق، قد أكد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي ستكون غير علنية.