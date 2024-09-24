بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا

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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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صدى الحياة
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مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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183 د
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خبير: الأوضاع في لبنان تتجه نحو التصعيد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
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17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
17:33 GMT
30 د
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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https://sarabic.ae/20240924/بوتين-يجب-إعادة-الاسثتمارات-إلى-داخل-روسيا-1093058883.html
بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا
بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الذي تطور في العالم خلال العامين الماضيين، يظهر أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخاص، فمن الأفضل... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:10+0000
2024-09-24T15:10+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
دميتري بيسكوف
الكرملين
سبيربنك
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وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين: "هناك إدراك، أعني نمو الاستثمار الخاص، أنه من الأفضل "جلب كل شيء إلى الداخل"، والوضع الذي تطور خلال العامين الماضيين يتحدث كثيرًا عن هذا".من جهته أشار رئيس بنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، إلى نمو المعاملات الاستثمارية والنشاط الاستثماري المرتفع للشركات في روسيا الاتحادية والاستثمارات الخاصة.بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام تقارير من رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف. وقال بيسكوف: "يتلقى بوتين بانتظام تقارير من غريف حول كيفية سير الأمور، واليوم هو أحد هذه الاجتماعات".وكان بيسكوف، في وقت سابق، قد أكد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي ستكون غير علنية.روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب برلمانية ليبية تقترح إقامة اتحاد نسائي لسيدات دول "بريكس" برعاية روسيا... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الكرملين, سبيربنك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, دميتري بيسكوف, الكرملين, سبيربنك

بوتين: يجب إعادة الاسثتمارات إلى داخل روسيا

15:10 GMT 24.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الذي تطور في العالم خلال العامين الماضيين، يظهر أنه عندما يتعلق الأمر بالاستثمار الخاص، فمن الأفضل "إعادة كل شيء إلى الوطن" من خلال الاستثمار داخل البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع في الكرملين: "هناك إدراك، أعني نمو الاستثمار الخاص، أنه من الأفضل "جلب كل شيء إلى الداخل"، والوضع الذي تطور خلال العامين الماضيين يتحدث كثيرًا عن هذا".
من جهته أشار رئيس بنك "سبيربنك"، غيرمان غريف، خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي، إلى نمو المعاملات الاستثمارية والنشاط الاستثماري المرتفع للشركات في روسيا الاتحادية والاستثمارات الخاصة.
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بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يتلقى بانتظام تقارير من رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف. وقال بيسكوف: "يتلقى بوتين بانتظام تقارير من غريف حول كيفية سير الأمور، واليوم هو أحد هذه الاجتماعات".
وكان بيسكوف، في وقت سابق، قد أكد بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيعقد اجتماعا مع رئيس بنك "سبيربنك" غيرمان غريف، اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي ستكون غير علنية.
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