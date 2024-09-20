برلمانية ليبية تقترح إقامة اتحاد نسائي لسيدات دول "بريكس" برعاية روسيا... فيديو
© Sputnik . Sputnikصور لمنتدى سيدات "بريكس" ضمن المنتدى النسائي الأوراسي
© Sputnik . Sputnik
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أكدت عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، فاطمة طليويح، اليوم الجمعة، أن المنتدى النسائي الأوراسي يجب أن يتخذ إجراءات فعالة لضمان حماية المرأة في مناطق الصراعات، خاصة المرأة الفلسطينية وما تعانيه اليوم، وذلك خلال فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي.
وتابعت طليويح في مقابلة لها مع "سبوتنيك"، أن "من الضروري أيضا اتخاذ إجراءات لتقديم الدعم للمرأة الريفية لتمكينها من دخول الحياة الاقتصادية والسياسية للدولة".
واقترحت طليويح خلال حديثها، إقامة اتحاد نسائي عام لسيدات دول مجموعة "بريكس" برعاية روسيا.
قالت عضو المجلس الأعلى للدولة الليبية، فاطمة طليويح، في مقابلة لها مع "سبوتنيك":— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 20, 2024
إن المنتدى العالمي للمرأة الأوراسية يجب أن يتخذ إجراءات فعالة لضمان حماية المرأة في مناطق الصراعات خاصة المرأة الفلسطينية وماتعانيه اليوم، إضافة إلى تقديم الدعم للمرأة الريفية لتمكينها من دخول… pic.twitter.com/wfbmSskMsy
ويذكر أن فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، انطلقت اليوم الجمعة، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، في مدينة سانت بطرسبرغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
ويسلط اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".