المرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
© Sputnikفعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ
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أعلنت رئيسة الشبكة البرلمانية للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد فاضل، اليوم الجمعة، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين تجمع النساء البرلمانيات في أفريقيا والدول العربية ومجلس "منتدى النساء الأوراسي" التابع لمجلس الفيدرالية لروسيا الاتحادية، بشأن "تمكين المرأة، والتغذية في أفريقيا والعالم العربي".
وحول مذكرة التفاهم التي تعنى بتمكين المرأة، قالت فاضل التي تشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الشورى البحريني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، خلال حديث لها لـ"سبوتنيك"، "إن هذة الاتفاقية لن تكون حبرا على روق، بل سنعمل على تفعيلها، بما يضمن خدمة المرأة البرلمانية وتمكينها في العالم العربي ودول أفريقيا".
وتابعت فاضل أن "الاتفاقية تنص على تقليص الفجوة بين الجنسين في المجال البرلماني، وتبادل الخبرات بين الدول المتعاقدة، مؤكدة أن هناك دولا لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن المرأة البحرينية عدت مرحلة التمكين في البرلمان، وأصبحت ضمن مرحلة التقدم".
📌 أعلنت النائب الثاني لرئيس الشورى البحريني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للامن الغذائي ورئيسة الشبكة البرلمانية للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد فاضل، خلال حديث لها لـ "سبوتنيك"، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين تجمع النساء البرلمانيات في أفريقيا والدول… pic.twitter.com/FDrFCtQxOH— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 20, 2024
ويذكر أن فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، انطلقت اليوم الجمعة، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
ويسلط اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".