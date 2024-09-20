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الجيش الإسرائيلي يستهدف العاصمة اللبنانية بيروت
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المرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
المرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة الشبكة البرلمانية للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد فاضل، اليوم الجمعة، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين تجمع النساء... 20.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-20T15:27+0000
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وحول مذكرة التفاهم التي تعنى بتمكين المرأة، قالت فاضل التي تشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الشورى البحريني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، خلال حديث لها لـ"سبوتنيك"، "إن هذة الاتفاقية لن تكون حبرا على روق، بل سنعمل على تفعيلها، بما يضمن خدمة المرأة البرلمانية وتمكينها في العالم العربي ودول أفريقيا".ويذكر أن فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، انطلقت اليوم الجمعة، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.ويسلط اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".
https://sarabic.ae/20240920/انطلاق-فعاليات-منتدى-سيدات-بريكس-على-هامش-المنتدى-النسائي-الأوراسي-صور-وفيديو--1092925947.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, روسيا سيغودنيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار روسيا اليوم, روسيا, روسيا سيغودنيا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري

المرأة والتغذية ضمن قائمة التعاون الدولي في المنتدى النسائي الأوراسي

15:27 GMT 20.09.2024
© Sputnikفعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ
فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
© Sputnik
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حصري
أعلنت رئيسة الشبكة البرلمانية للنساء البرلمانيات في أفريقيا والعالم العربي، الدكتورة جهاد فاضل، اليوم الجمعة، أنه تم توقيع مذكرة تعاون بين تجمع النساء البرلمانيات في أفريقيا والدول العربية ومجلس "منتدى النساء الأوراسي" التابع لمجلس الفيدرالية لروسيا الاتحادية، بشأن "تمكين المرأة، والتغذية في أفريقيا والعالم العربي".
وحول مذكرة التفاهم التي تعنى بتمكين المرأة، قالت فاضل التي تشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الشورى البحريني ونائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي، خلال حديث لها لـ"سبوتنيك"، "إن هذة الاتفاقية لن تكون حبرا على روق، بل سنعمل على تفعيلها، بما يضمن خدمة المرأة البرلمانية وتمكينها في العالم العربي ودول أفريقيا".

وتابعت فاضل أن "الاتفاقية تنص على تقليص الفجوة بين الجنسين في المجال البرلماني، وتبادل الخبرات بين الدول المتعاقدة، مؤكدة أن هناك دولا لديها خبرة طويلة في هذا المجال، وأن المرأة البحرينية عدت مرحلة التمكين في البرلمان، وأصبحت ضمن مرحلة التقدم".

ويذكر أن فعاليات منتدى سيدات "بريكس"، انطلقت اليوم الجمعة، على هامش المنتدى النسائي الأوراسي، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية رفيعة المستوى من دول عدة.
صور لمنتدى سيدات بريكس ضمن المنتدى النسائي الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2024
انطلاق فعاليات منتدى سيدات "بريكس" على هامش المنتدى النسائي الأوراسي... صور وفيديو
09:45 GMT
ويسلط اليوم الختامي من المنتدى، الضوء على المرأة العربية ودورها في ريادة الأعمال ودعم الاقتصاد بمشاركة وفود من الإمارات والسعودية والبحرين وقطر والعراق والكويت.
وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف المنتدى بأنه "أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".
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