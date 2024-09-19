روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب

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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
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البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
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05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
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10:32 GMT
28 د
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بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
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خبير: هذا العمل الإسرائيلي الإرهابي جرد "حزب الله" من أي قواعد اشتباك ومن كل الخطوط الحمراء
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ملفات ساخنة
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29 د
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https://sarabic.ae/20240919/روسيا-تدعو-إلى-إنشاء-نماذج-محلية-للذكاء-الاصطناعي-بهدف-مقاومة-تأثير-الغرب-----1092896090.html
روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب
روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا بحاجة إلى زيادة جهودها بشكل كبير لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل مقاومة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T13:54+0000
2024-09-19T13:54+0000
مجتمع
روسيا
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وقالت زاخاروفا خلال كلمة لها في "المنتدى النسائي الأوراسي": "عندما نتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة عن بيئتنا، ويتم استخدام مصفوفات من البيانات المشحونة أيديولوجياً كمواد للتعلم الآلي، فإننا نخاطر دائمًا بالتعرض للتأثير المدمر للغاية للذكاء الاصطناعي".وتابعت: "لهذا السبب من المهم مضاعفة الجهود لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، ووضعها في السياق الثقافي والتاريخي والأخلاقي الصحيح، لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي على الأقل في هذا المجال".وأشارت إلى أنه من الأفضل تهيئة الظروف لاستخدام مثل هذه النماذج من قبل البلدان الأخرى، والتي من المهم بالنسبة لها الحفاظ على هويتها، والحفاظ على أسلوب حياتها، وتقاليدها، التي لم يتم اختراعها اليوم بشكل مصطنع، ولكنها تم إعدادها على مدى آلاف السنين بناءً على تجربة أسلافهم.ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
https://sarabic.ae/20240916/الذكاء-الاصطناعي-يراقب-عباد-الشمس-في-روسيا----1092777528.html
https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html
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روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي

روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب

13:54 GMT 19.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا بحاجة إلى زيادة جهودها بشكل كبير لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل مقاومة التأثير المدمر للغرب.
وقالت زاخاروفا خلال كلمة لها في "المنتدى النسائي الأوراسي": "عندما نتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة عن بيئتنا، ويتم استخدام مصفوفات من البيانات المشحونة أيديولوجياً كمواد للتعلم الآلي، فإننا نخاطر دائمًا بالتعرض للتأثير المدمر للغاية للذكاء الاصطناعي".

وأضافت: "باستخدام حلول تكنولوجيا المعلومات مع مثل هذه الطبقة الأيديولوجية، سوف نتحول حتمًا كمجتمع في الاتجاه نفسه".

وتابعت: "لهذا السبب من المهم مضاعفة الجهود لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، ووضعها في السياق الثقافي والتاريخي والأخلاقي الصحيح، لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي على الأقل في هذا المجال".
صورة لعباد الشمس - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
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الذكاء الاصطناعي يراقب عباد الشمس في روسيا
16 سبتمبر, 13:02 GMT
وأشارت إلى أنه من الأفضل تهيئة الظروف لاستخدام مثل هذه النماذج من قبل البلدان الأخرى، والتي من المهم بالنسبة لها الحفاظ على هويتها، والحفاظ على أسلوب حياتها، وتقاليدها، التي لم يتم اختراعها اليوم بشكل مصطنع، ولكنها تم إعدادها على مدى آلاف السنين بناءً على تجربة أسلافهم.

وانطلقت، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الثاني للمنتدى النسائي الأوراسي في مدينة سان بطرسبورغ، وذلك بحضور شخصيات رسمية ودبلوماسية، وشارك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس، في افتتاح المنتدى النسائي الأوراسي، ووصف بوتين المنتدى بأنه أحد أكثر المنصات الدولية موثوقية، حيث "يظهر إمكانات وقدرات المرأة العصرية، ودورها الإبداعي الهائل حقًا في جميع مجالات حياتنا تقريبًا".

فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
افتتاح فعاليات المنتدى النسائي الأوراسي الـ4 في مدينة سان بطرسبورغ... فيديو
أمس, 08:41 GMT
ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.
ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.
ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.
خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالم
افتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"
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