https://sarabic.ae/20240919/روسيا-تدعو-إلى-إنشاء-نماذج-محلية-للذكاء-الاصطناعي-بهدف-مقاومة-تأثير-الغرب-----1092896090.html

روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب

روسيا تدعو إلى إنشاء نماذج محلية للذكاء الاصطناعي بهدف مقاومة تأثير الغرب

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا بحاجة إلى زيادة جهودها بشكل كبير لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من أجل مقاومة... 19.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-19T13:54+0000

2024-09-19T13:54+0000

2024-09-19T13:54+0000

مجتمع

روسيا

أخبار الذكاء الاصطناعي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

وقالت زاخاروفا خلال كلمة لها في "المنتدى النسائي الأوراسي": "عندما نتعامل مع نماذج الذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها في بيئة اجتماعية وثقافية مختلفة عن بيئتنا، ويتم استخدام مصفوفات من البيانات المشحونة أيديولوجياً كمواد للتعلم الآلي، فإننا نخاطر دائمًا بالتعرض للتأثير المدمر للغاية للذكاء الاصطناعي".وتابعت: "لهذا السبب من المهم مضاعفة الجهود لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، ووضعها في السياق الثقافي والتاريخي والأخلاقي الصحيح، لتحقيق الاستقلالية والاكتفاء الذاتي على الأقل في هذا المجال".وأشارت إلى أنه من الأفضل تهيئة الظروف لاستخدام مثل هذه النماذج من قبل البلدان الأخرى، والتي من المهم بالنسبة لها الحفاظ على هويتها، والحفاظ على أسلوب حياتها، وتقاليدها، التي لم يتم اختراعها اليوم بشكل مصطنع، ولكنها تم إعدادها على مدى آلاف السنين بناءً على تجربة أسلافهم.ويتضمن برنامج المنتدى أكثر من 100 فعالية، ويحتوي على مجموعة واسعة من القضايا الراهنة. ويشارك هذا العام أكثر من 1500 مشارك، من أكثر من 125 دولة.ويحضر المنتدى برلمانيات، وشخصيات اجتماعية وسياسية بارزة في الحركة النسائية الدولية، وقادة المشاريع الخيرية، وممثلي السلطات الحكومية، ودوائر الأعمال، والمجتمع العلمي والثقافي، والمنظمات العامة والجمعيات، ولا سيما "المرأة العشرين"، الرابطة النسائية الأوراسية.ويعد المنتدى النسائي الأوراسي منصة دولية موثوقة للحوار بين القيادات النسائية من جميع القارات وتطوير قرارات مشتركة بشأن القضايا الحالية للتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير التقنيات الجديدة وضمان نمط حياة صحي والسلامة البيئية وتعزيز الاجتماعية. المشاريع الخيرية.خبير: موسكو لديها أكثر أنظمة المترو تقدما في العالمافتتاح "المنتدى الدولي ليوم الصقور" ضمن فعاليات "المنتدى الاقتصادي الشرقي التاسع"

https://sarabic.ae/20240916/الذكاء-الاصطناعي-يراقب-عباد-الشمس-في-روسيا----1092777528.html

https://sarabic.ae/20240918/افتتاح-فعاليات-المنتدى-النسائي-الأوراسي-الـ4-في-مدينة-سان-بطرسبورغ-فيديو-1092849569.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي