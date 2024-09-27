رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو

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بث مباشر لليوم الرابع من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
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https://sarabic.ae/20240927/رئيس-غينيا-الاستوائية-لـسبوتنيك-قد-يكون-لعملة-بريكس-ثقلا-يضاهي-الدولار-واليورو--1093188726.html
رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو
رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو
سبوتنيك عربي
صرح رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي أمل دول الجنوب العالمي في تحقيق مستويات اقتصادية عالية في... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T15:00+0000
2024-09-27T15:00+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
روسيا
مجموعة بريكس
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وجوابا على سؤال يتعلق برؤية غينيا الاستوائية مستقبل دول الجنوب العالمي، خصوصا بعد دعوة دول مجموعة "بريكس" إلى تطوير نظام مدفوعات مستقل وللتجارة بالعملات الوطنية، قال مباسوغو: "أعتقد أن هذا هو أملنا، لأنه في الوقت الحاضر هناك العديد من المظالم، وقبل كل شيء، هذا الحظر الاقتصادي غير المبرر تجاه النظام الاقتصادي الدولي السائد في بعض البلدان، يمنع المعاملات الاقتصادية والتجارية لبلدان أخرى".ووفقا له، قامت مجموعة "بريكس" بالفعل بإنشاء بنك، وأضاف: "نقترح أيضًا إنشاء عملة قابلة للتحويل على نطاق دولي، والتي يمكن أن تصبح ثقلًا موازنًا للدولار واليورو".وجاءت زيارة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى روسيا، من أجل المشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، الذي شهد مشاركة عالمية واسعة النطاق."أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة، تم تأسيس تنظيمه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2016.ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" إلى أن أكثر من 4 آلاف مشارك وممثل لوسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".
https://sarabic.ae/20240927/مدير-شركة-كهرباء-السودان-القابضة-يتحدث-عن-أهمية-مشاركة-بلاده-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-1093180147.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, مجموعة بريكس
حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, مجموعة بريكس

رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو

15:00 GMT 27.09.2024
© Sputnikرئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو
رئيس غينيا الاستوائية، تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik
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حصري
صرح رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي أمل دول الجنوب العالمي في تحقيق مستويات اقتصادية عالية في المعاملات الاقتصادية والتجارية".
وجوابا على سؤال يتعلق برؤية غينيا الاستوائية مستقبل دول الجنوب العالمي، خصوصا بعد دعوة دول مجموعة "بريكس" إلى تطوير نظام مدفوعات مستقل وللتجارة بالعملات الوطنية، قال مباسوغو: "أعتقد أن هذا هو أملنا، لأنه في الوقت الحاضر هناك العديد من المظالم، وقبل كل شيء، هذا الحظر الاقتصادي غير المبرر تجاه النظام الاقتصادي الدولي السائد في بعض البلدان، يمنع المعاملات الاقتصادية والتجارية لبلدان أخرى".

وأشار مباسوغو، بالقول: "أعتقد أن "بريكس" هي أمل دول الجنوب العالمي في تحقيق مستويات اقتصادية عالية في المعاملات، لتمكين المعاملات والتحويلات التجارية والاقتصادية، التي أصبحت صعبة للغاية اليوم".

ووفقا له، قامت مجموعة "بريكس" بالفعل بإنشاء بنك، وأضاف: "نقترح أيضًا إنشاء عملة قابلة للتحويل على نطاق دولي، والتي يمكن أن تصبح ثقلًا موازنًا للدولار واليورو".
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركية بلاده في منتدى أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو
12:53 GMT
وجاءت زيارة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى روسيا، من أجل المشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، الذي شهد مشاركة عالمية واسعة النطاق.
"أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة، تم تأسيس تنظيمه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2016.

ويعد المنتدى منصة لمناقشة التحديات الرئيسية التي يواجهها قطاع الطاقة في الاقتصاد والمشكلات الحالية في تطوير صناعات الغاز والنفط والفحم والبتروكيماويات والطاقة الكهربائية والطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والطاقة المتجددة المصادر، وتوفير وزيادة كفاءة الطاقة.

ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" إلى أن أكثر من 4 آلاف مشارك وممثل لوسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".
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