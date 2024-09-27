https://sarabic.ae/20240927/رئيس-غينيا-الاستوائية-لـسبوتنيك-قد-يكون-لعملة-بريكس-ثقلا-يضاهي-الدولار-واليورو--1093188726.html

رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو

رئيس غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": قد يكون لعملة "بريكس" ثقلا يضاهي الدولار واليورو

سبوتنيك عربي

صرح رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، لـ"سبوتنيك"، أن "مجموعة "بريكس" هي أمل دول الجنوب العالمي في تحقيق مستويات اقتصادية عالية في... 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T15:00+0000

2024-09-27T15:00+0000

2024-09-27T15:00+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

روسيا

مجموعة بريكس

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وجوابا على سؤال يتعلق برؤية غينيا الاستوائية مستقبل دول الجنوب العالمي، خصوصا بعد دعوة دول مجموعة "بريكس" إلى تطوير نظام مدفوعات مستقل وللتجارة بالعملات الوطنية، قال مباسوغو: "أعتقد أن هذا هو أملنا، لأنه في الوقت الحاضر هناك العديد من المظالم، وقبل كل شيء، هذا الحظر الاقتصادي غير المبرر تجاه النظام الاقتصادي الدولي السائد في بعض البلدان، يمنع المعاملات الاقتصادية والتجارية لبلدان أخرى".ووفقا له، قامت مجموعة "بريكس" بالفعل بإنشاء بنك، وأضاف: "نقترح أيضًا إنشاء عملة قابلة للتحويل على نطاق دولي، والتي يمكن أن تصبح ثقلًا موازنًا للدولار واليورو".وجاءت زيارة رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، إلى روسيا، من أجل المشاركة في "أسبوع الطاقة الروسي" الدولي، الذي شهد مشاركة عالمية واسعة النطاق."أسبوع الطاقة الروسي"، هو منتدى دولي يعقد لإظهار آفاق مجمع الوقود والطاقة الروسي وتحقيق إمكانات التعاون الدولي في قطاع الطاقة، تم تأسيس تنظيمه بأمر من حكومة روسيا الاتحادية، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول 2016.ويتم تنظيم المنتدى من قبل مؤسسة "روس كونغرس" ووزارة الطاقة في روسيا الاتحادية. ولفتت مؤسسة "روس كونغرس" إلى أن أكثر من 4 آلاف مشارك وممثل لوسائل إعلام سيشاركون في "أسبوع الطاقة الروسي".

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حصري, تقارير سبوتنيك, روسيا, مجموعة بريكس