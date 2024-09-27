مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو
12:53 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasمدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركية بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
© Sputnik . Nagham Kabbas
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كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو هامة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
وقال محمد علي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع.
وأضاف محمد علي: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".
🟠كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، عن أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو بغرض بحث مجالات التعاون مع الشركات الروسية في مجال بناء مشروعات الطاقة الكهربائية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 27, 2024
🔸وقال في لقاء خاص مع… pic.twitter.com/3cpMY3Vou0
ووفقا له، فإن "السودان يمتلك العديد من محطات التوليد المائية والكهربائية والحرارية، ولكن نحتاج إلى المزيد من محطات التوليد من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة".
وحول تأثر قطاع الكهرباء في السودان بالظروف الحالية التي تشهدها البلاد، قال محمد علي: "نعم تأثر قطاع الكهرباء في السودان بشكل كبير كغيره من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى، ولكن قطاع الكهرباء كان أكثر تأثرا، وفقدنا العديد من محطات التوليد بسبب الظروف العسكرية التي تشهدها البلاد".
شهد اليوم الثاني من المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.
وناقش اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة" في موسكو كيفية التعاون بين الدول من أجل الحد من انبعاث الكربون المؤثر على التغير المناخي، بحضور وزير الطاقة الروسي والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل.
ووقعت بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وبورصة إيران التجارية مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو من قبل إيغو أرتيمييف، رئيس بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وسيد جواد يخرومي الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية.
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".