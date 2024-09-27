مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو

عربي
"أنصار الله" اليمنية تعلن استهداف 3 مدمرات أمريكية في البحر الأحمر بـ23 صاروخا باليستيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ما قام به بوتين من تغيير العقيدة النووية يتماشى مع الفكر العسكري
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
09:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:35 GMT
24 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:34 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
مشاركة عربية واسعة في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
خطة أميركية فرنسية لوقف إطلاق النار عبر حدود لبنان وإسرائيل، نتنياهو يقول إنه سيواصل ضرب "حزب الله" بكل قوة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
34 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240927/مدير-شركة-كهرباء-السودان-القابضة-يتحدث-عن-أهمية-مشاركة-بلاده-في-منتدى-أسبوع-الطاقة-الروسي-1093180147.html
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو
سبوتنيك عربي
كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو هامة لإعادة تأهيل... 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T12:53+0000
2024-09-27T12:55+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093179898_148:0:1730:890_1920x0_80_0_0_10c389fe885901ead69d46b397687869.png
وقال محمد علي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع.وأضاف محمد علي: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".وحول تأثر قطاع الكهرباء في السودان بالظروف الحالية التي تشهدها البلاد، قال محمد علي: "نعم تأثر قطاع الكهرباء في السودان بشكل كبير كغيره من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى، ولكن قطاع الكهرباء كان أكثر تأثرا، وفقدنا العديد من محطات التوليد بسبب الظروف العسكرية التي تشهدها البلاد".شهد اليوم الثاني من المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.ووقعت بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وبورصة إيران التجارية مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو من قبل إيغو أرتيمييف، رئيس بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وسيد جواد يخرومي الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
https://sarabic.ae/20240927/روسيا-تعتزم-الوصول-بإنتاج-النفط-إلى-540-مليون-طن-سنويا-خلال-عدة-سنوات---1093168574.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093179898_345:0:1532:890_1920x0_80_0_0_2c86225485e4bd278e7b755813a2cefd.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا

مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركة بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"... فيديو

12:53 GMT 27.09.2024 (تم التحديث: 12:55 GMT 27.09.2024)
© Sputnik . Nagham Kabbasمدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركية بلاده في منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"
مدير شركة كهرباء السودان القابضة يتحدث عن أهمية مشاركية بلاده في منتدى أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
حصري
كشف المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة، المهندس المستشار عبد الله أحمد محمد علي، أن مشاركتهم في منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو هامة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء.
وقال محمد علي في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، إن قطاع الكهرباء تأثر كما بقية القطاعات بسبب الحرب الدائرة في السودان حيث تضرر 800 كم من خطوط النقل والتوزيع.
وأضاف محمد علي: "كان هذا المنتدى تجربة جيدة للسودان من أجل التعرف على شركات الطاقة الروسية والاستفادة منها".

ووفقا له، فإن "السودان يمتلك العديد من محطات التوليد المائية والكهربائية والحرارية، ولكن نحتاج إلى المزيد من محطات التوليد من أجل مواجهة الطلب المتزايد على الطاقة".

وحول تأثر قطاع الكهرباء في السودان بالظروف الحالية التي تشهدها البلاد، قال محمد علي: "نعم تأثر قطاع الكهرباء في السودان بشكل كبير كغيره من القطاعات الخدمية والإنتاجية الأخرى، ولكن قطاع الكهرباء كان أكثر تأثرا، وفقدنا العديد من محطات التوليد بسبب الظروف العسكرية التي تشهدها البلاد".
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات
08:58 GMT
شهد اليوم الثاني من المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" حضورا واسعا وعددا من الفعاليات تخللها توقيع مذكرات تفاهم.

وناقش اليوم الثاني من منتدى "أسبوع الطاقة" في موسكو كيفية التعاون بين الدول من أجل الحد من انبعاث الكربون المؤثر على التغير المناخي، بحضور وزير الطاقة الروسي والأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز محمد هامل.

ووقعت بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وبورصة إيران التجارية مذكرة تفاهم بين الطرفين على هامش منتدى "أسبوع الطاقة" المنعقد في موسكو من قبل إيغو أرتيمييف، رئيس بورصة سانت بطرسبورغ الدولية للسلع والمواد الخام وسيد جواد يخرومي الرئيس والمدير التنفيذي لبورصة السلع الإيرانية.
وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:45 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 14:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала