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روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات
روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم إنتاج 540 مليون طن من النفط سنويا حتى عام 2050 مع الأخذ في الاعتبار نمو السوق العالمة. 27.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-27T08:58+0000
2024-09-27T08:58+0000
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وقال نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال حول متى ستتمكن روسيا من الوصول إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط: "كل شيء سيعتمد على نمو السوق وعلى تحركاتنا المشتركة مع دول "أوبك" بشكل عام، عندما السوق ينمو. ربما في غضون بضع سنوات، وليس قبل ذلك".وأجاب نوفاك عندما سئل عن توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024: "هناك تقديرات بنحو 35 مليون طن".وقال نوفاك للصحفيين في وقت سابق من هذا العام إن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا العام الماضي انخفض بأقل من 1% إلى 530 مليون طن، وبالتالي، في عام 2024 سيكون الانخفاض في المؤشر في حدود 1.7-2.8%.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكودول "أوبك+" تعلن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو المقبلروسيا تخطط للاستحواذ على 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات

08:58 GMT 27.09.2024
© Sputnik . Maksim Blinovرافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية
رافعة نفط في منطقة بافلينسكي بجمهورية تتارستان الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم إنتاج 540 مليون طن من النفط سنويا حتى عام 2050 مع الأخذ في الاعتبار نمو السوق العالمة.
وقال نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال حول متى ستتمكن روسيا من الوصول إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط: "كل شيء سيعتمد على نمو السوق وعلى تحركاتنا المشتركة مع دول "أوبك" بشكل عام، عندما السوق ينمو. ربما في غضون بضع سنوات، وليس قبل ذلك".

من المخطط أن يكون إنتاج النفط مع المكثفات في روسيا في نهاية هذا العام عند مستوى 515 إلى 521 مليون طن، وبالتالي فإن الانخفاض مقارنة بالعام الماضي قد يكون من 1.7 إلى 2.8%، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وأجاب نوفاك عندما سئل عن توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024: "هناك تقديرات بنحو 35 مليون طن".

وأشار إلى أن ّ"لا أحد يستطيع التنبؤ بالأسعار، فالسوق على حاله يتأثر بعوامل مختلفة، بما في ذلك جميع أنواع الشائعات، أعتقد أن الانخفاض الذي شهده يوم أمس كان بسبب الأخبار التي تفيد بأن بعض المتطلبات الأساسية للتوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط قد تم الإعلان عنها هناك. ولذلك فإن الأسعار تتفاعل مع هذه الأشياء".

وقال نوفاك للصحفيين في وقت سابق من هذا العام إن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا العام الماضي انخفض بأقل من 1% إلى 530 مليون طن، وبالتالي، في عام 2024 سيكون الانخفاض في المؤشر في حدود 1.7-2.8%.
أعلام دول بريكس في فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي أسبوع الطاقة الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
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وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".

وستقام ضمن المنتدى 30 فعالية بمشاركة أكثر من 100 متحدث ومشارك، مقسمة إلى مواضيع مختلفة بينها: "الأجندة الدولية: التعاون من أجل التنمية"، "تنمية الطاقة المستدامة"، "التكنولوجيا والبيانات كأساس للتنمية"، "تطوير قطاعي الوقود والطاقة في روسيا: الاستراتيجية والتنظيم"، و"مجمع الوقود والطاقة الموجهة اجتماعيا".

وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".
ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.
بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكو
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