https://sarabic.ae/20240927/روسيا-تعتزم-الوصول-بإنتاج-النفط-إلى-540-مليون-طن-سنويا-خلال-عدة-سنوات---1093168574.html

روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات

روسيا تعتزم الوصول بإنتاج النفط إلى 540 مليون طن سنويا خلال عدة سنوات

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن روسيا تعتزم إنتاج 540 مليون طن من النفط سنويا حتى عام 2050 مع الأخذ في الاعتبار نمو السوق العالمة. 27.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-27T08:58+0000

2024-09-27T08:58+0000

2024-09-27T08:58+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1b/1093168369_0:169:3041:1880_1920x0_80_0_0_426b0afe288961579dadf30df83b49a5.jpg

وقال نوفاك للصحفيين، على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي"، ردا على سؤال حول متى ستتمكن روسيا من الوصول إلى إنتاج 540 مليون طن من النفط: "كل شيء سيعتمد على نمو السوق وعلى تحركاتنا المشتركة مع دول "أوبك" بشكل عام، عندما السوق ينمو. ربما في غضون بضع سنوات، وليس قبل ذلك".وأجاب نوفاك عندما سئل عن توقعات صادرات الغاز الطبيعي المسال من روسيا في عام 2024: "هناك تقديرات بنحو 35 مليون طن".وقال نوفاك للصحفيين في وقت سابق من هذا العام إن إنتاج النفط والمكثفات في روسيا العام الماضي انخفض بأقل من 1% إلى 530 مليون طن، وبالتالي، في عام 2024 سيكون الانخفاض في المؤشر في حدود 1.7-2.8%.وتستضيف العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"، بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين، وذلك من 26 حتى 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، ويتناول المنتدى موضوعا رئيسيا بعنوان "التعاون بمجال الطاقة في عالم متعدد الأقطاب".وسينعقد "المنتدى الدولي" هذا العام، للمرة الأولى في مكانيين مختلفين، حيث ستقام فعاليات برنامج الأعمال في قاعة المعارض المركزية "مانيج"، فيما سيتم تنظيم معرض للمعدات والتقنيات الخاصة بقطاع الوقود والطاقة في المركز التجاري "غوستيني دفور".ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشكلات انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر.بمشاركة ممثلين من 55 دولة وإقليم...انطلاق "أسبوع الطاقة الروسي" غدا في موسكودول "أوبك+" تعلن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية يونيو المقبلروسيا تخطط للاستحواذ على 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول 2035

https://sarabic.ae/20240926/روسيا-من-الضروروي-إنشاء-استراتيجية-موحدة-للطاقة-لدول-بريكس-1093114352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم