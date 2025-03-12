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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بتطوير التعاون في القطب الشمالي مع دول القطب الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-12T05:11+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها: "وفقا لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية الذي تم تحديثه، في عام 2023، فإن بلادنا تركز دائما على الحفاظ على السلام والاستقرار في القطب الشمالي والتنمية المستدامة في المنطقة".وأشارت إلى أن روسيا "تظل ملتزمة بتطوير التعاون البنّاء في القطب الشمالي، مع دول القطب الشمالي الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".وذكرت الخارجية الروسية أن تطبيع عمل مجلس القطب الشمالي من شأنه أن يوفر فرصا إضافية لإقامة اتصالات مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون في حماية القطب الشمالي وتنمية موارده.وقال دميترييف، الذي شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، في 18 فبراير/شباط في الرياض، إنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون في تطوير الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي. وأشار إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.الخارجية الروسية: موسكو قلقة حيال زيادة عسكرة غرينلاندتحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بتطوير التعاون في القطب الشمالي مع دول القطب الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة في بيان لها: "وفقا لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية الذي تم تحديثه، في عام 2023، فإن بلادنا تركز دائما على الحفاظ على السلام والاستقرار في القطب الشمالي والتنمية المستدامة في المنطقة".
وأشارت إلى أن روسيا "تظل ملتزمة بتطوير التعاون البنّاء في القطب الشمالي، مع دول القطب الشمالي الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".
وأضافت وزارة الخارجية الروسية: "لم نرفض مطلقا الدخول في حوار بشأن أجندة القطب الشمالي، شريطة أن يتم ذلك على أساس المساواة والاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة وأن يتوافق مع المصالح الوطنية لروسيا".
وذكرت الخارجية الروسية أن تطبيع عمل مجلس القطب الشمالي
من شأنه أن يوفر فرصا إضافية لإقامة اتصالات مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.
وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون في حماية القطب الشمالي
وتنمية موارده.
وقال دميترييف، الذي شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، في 18 فبراير/شباط في الرياض، إنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون في تطوير الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي. وأشار إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.