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الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة بشأن القطب الشمالي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن روسيا ملتزمة بتطوير التعاون في القطب الشمالي مع دول القطب الشمالي، بما في ذلك الولايات المتحدة. 12.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-12T05:11+0000

2025-03-12T05:11+0000

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وقالت الوزارة في بيان لها: "وفقا لمفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية الذي تم تحديثه، في عام 2023، فإن بلادنا تركز دائما على الحفاظ على السلام والاستقرار في القطب الشمالي والتنمية المستدامة في المنطقة".وأشارت إلى أن روسيا "تظل ملتزمة بتطوير التعاون البنّاء في القطب الشمالي، مع دول القطب الشمالي الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة".وذكرت الخارجية الروسية أن تطبيع عمل مجلس القطب الشمالي من شأنه أن يوفر فرصا إضافية لإقامة اتصالات مع الولايات المتحدة في القطب الشمالي.وفي وقت سابق، أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى التعاون في حماية القطب الشمالي وتنمية موارده.وقال دميترييف، الذي شارك في محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى، في 18 فبراير/شباط في الرياض، إنه تمت مناقشة مشاريع مشتركة محتملة في القطب الشمالي.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا والولايات المتحدة لديهما مجال واسع للتعاون في تطوير الموارد الطبيعية، وخاصة في القطب الشمالي. وأشار إلى أنه لا توجد مناقشات جوهرية بين البلدين حتى الآن.الخارجية الروسية: موسكو قلقة حيال زيادة عسكرة غرينلاندتحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور

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