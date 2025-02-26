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الجيش الروسي يحرر بلدتي أورلوفكا وبوغريبكي في مقاطعة كورسك
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الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع أمريكا في مختلف المجالات
الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع أمريكا في مختلف المجالات
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:55+0000
2025-02-26T09:55+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا مهتمين حقا بتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات".وفي السياق نفسه، كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المفاوضات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي في 18 شباط/ فبراير الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمتان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، خلال المفاوضات، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اتفقتا على تهيئة الظروف للاستئناف الكامل للتعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وتابع لافروف أن موسكو وواشنطن اتفقتا على وجه الخصوص، على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
https://sarabic.ae/20250226/رئيس-صندوق-الاستثمار-المباشر-الروسي-موسكو-وواشنطن-مهتمتان-بالمشاريع-المشتركة--1098181114.html
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الكرملين: روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع أمريكا في مختلف المجالات

09:55 GMT 26.02.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن روسيا لا تزال مهتمة بمشاريع التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات.
وقال بيسكوف للصحفيين: "ما زلنا مهتمين حقا بتنفيذ مشاريع التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات".
وفي السياق نفسه، كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المفاوضات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي في 18 شباط/ فبراير الجاري، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمتان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركة
06:49 GMT
وبدوره، أكد وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، خلال المفاوضات، أن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اتفقتا على تهيئة الظروف للاستئناف الكامل للتعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وتابع لافروف أن موسكو وواشنطن اتفقتا على وجه الخصوص، على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
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