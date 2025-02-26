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رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركة
رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركة
سبوتنيك عربي
كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المفاوضات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T06:49+0000
2025-02-26T06:54+0000
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وقال دميترييف: "ضمن الوفد الروسي، أنا مسؤول عن مشاريع الاستثمار الاقتصادي وبناء الجسور... والجانبان مهتمان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية".وذكر دميترييف أيضًا أنه دافع دائمًا عن تطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/ فبراير الجاري. وحضرها من الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي مساعد الرئيس للأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.قال لافروف، خلال المفاوضات، إن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اتفقتا على تهيئة الظروف للاستئناف الكامل للتعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرىصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
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روسيا, العالم, اقتصاد, واشنطن, موسكو
روسيا, العالم, اقتصاد, واشنطن, موسكو

رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي: موسكو وواشنطن مهتمتان بالمشاريع المشتركة

06:49 GMT 26.02.2025 (تم التحديث: 06:54 GMT 26.02.2025)
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegramيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض
يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، نظيره الأمريكي ماركو روبيو، في العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Photo / Russian Foreign Ministry/Telegram
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كشف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام غربية بعد المفاوضات التي أجريت في الرياض بمشاركة الوفدين الروسي والأمريكي، أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية مهتمتان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية.
وقال دميترييف: "ضمن الوفد الروسي، أنا مسؤول عن مشاريع الاستثمار الاقتصادي وبناء الجسور... والجانبان مهتمان بإيجاد مشاريع مشتركة ذات جدوى اقتصادية".

وأشار رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي إلى أن المفاوضين خلقوا اتجاها منفصلا، موازيا للمناقشات السياسية، والذي سيخصص للصفقات التجارية.

وذكر دميترييف أيضًا أنه دافع دائمًا عن تطوير العلاقات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية.
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وبحسب ممثلي الوفد الأمريكي، فإن دميترييف وعلاقته بولي العهد السعودي يمكن أن تلعب دورا في الإعداد للمفاوضات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وجرت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى في الرياض في 18 شباط/ فبراير الجاري. وحضرها من الجانب الروسي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، ومن الجانب الأمريكي مساعد الرئيس للأمن القومي مايك والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
قال لافروف، خلال المفاوضات، إن روسيا الاتحادية والولايات المتحدة اتفقتا على تهيئة الظروف للاستئناف الكامل للتعاون وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك. وعلى وجه الخصوص، اتفقت موسكو وواشنطن على إزالة القيود المصطنعة على عمل السفارات والمؤسسات الأجنبية الأخرى وإنشاء مجموعات عمل رفيعة المستوى لبدء العمل على حل الأزمة في أوكرانيا بسرعة.
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