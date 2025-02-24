https://sarabic.ae/20250224/موسكو-روسيا-منفتحة-على-التعاون-الاقتصادي-مع-أمريكا-1098137299.html
موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر أساسي لزيادة استدامة... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T18:17+0000
2025-02-24T18:17+0000
2025-02-24T18:30+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وكتب دميترييف على حسابه عبر منصة "إكس": "روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي الأمريكي الروسي، وتعتقد أن مثل هذا التعاون هو أمر أساسي لزيادة استدامة الاقتصاد العالمي".وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.وفي أعقاب المحادثات، أفاد دميترييف أنه عرض على زملائه الأمريكيين جدولا يتضمن تقييما ماليا لخسائر الشركات الأمريكية من مختلف قطاعات الاقتصاد بسبب خروجها من السوق الروسية.ترامب: أجري محادثات مع بوتين لإنهاء الصراع الأوكراني ومتابعة مشاريع اقتصادية كبرىصندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
https://sarabic.ae/20250218/بالأرقام-الخسائر-التي-تكبدتها-الشركات-الأمريكية-التي-غادرت-روسيا-1097922419.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة
18:17 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 18:30 GMT 24.02.2025)
أفاد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أمر أساسي لزيادة استدامة الاقتصاد العالمي.
وكتب دميترييف على حسابه عبر منصة "إكس": "روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي الأمريكي الروسي، وتعتقد أن مثل هذا التعاون هو أمر أساسي لزيادة استدامة الاقتصاد العالمي".
وجرت محادثات روسية - أمريكية رفيعة المستوى
في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي. وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.
وفي أعقاب المحادثات، أفاد دميترييف أنه عرض على زملائه الأمريكيين جدولا يتضمن تقييما ماليا لخسائر الشركات الأمريكية
من مختلف قطاعات الاقتصاد بسبب خروجها من السوق الروسية.