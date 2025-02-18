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انطلاق المحادثات بين الوفدين الروسي والأمريكي في الرياض... فيديو
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صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية. 18.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-18T08:19+0000
2025-02-18T08:19+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال دميترييف: "أعتقد أن ما نريده هو حوار جيد. في الواقع، خسرت الشركات الأمريكية 300 مليار دولار بسبب الانسحاب من روسيا".وأشار في حديثه لشبكة "سي إن إن" إلى أن الاقتصادين الأمريكي والروسي يمكن أن يستفيدا من العمل معا.وأوضح أن الأمريكيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "متميزون في حل المشاكل". وفي الوقت نفسه، أشار دميترييف إلى ضرورة بناء الجسور وأهمية إقامة علاقات بين موسكو وواشنطن بالنسبة للعالم أجمع.وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم، إلى الرياض، لإجراء محادثات مع الوفد الأمريكي. وأفاد أوشاكوف أن دميترييف قد ينضم إلى الممثلين الروس لمناقشة القضايا الاقتصادية.دولة عربية تضاعف وارداتها من المنتجات الغذائية الروسية 3 مرات"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

صندوق الاستثمار الروسي يكشف حجم الخسارة التي تكبدتها أمريكا بسبب مغادرتها روسيا

08:19 GMT 18.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، أن الشركات الأمريكية خسرت 300 مليار دولار بعد خروجها من الأسواق الروسية.
وقال دميترييف: "أعتقد أن ما نريده هو حوار جيد. في الواقع، خسرت الشركات الأمريكية 300 مليار دولار بسبب الانسحاب من روسيا".
وأشار في حديثه لشبكة "سي إن إن" إلى أن الاقتصادين الأمريكي والروسي يمكن أن يستفيدا من العمل معا.

وأكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي أن آفاق المفاوضات تكمن في الحوار والبحث عن الحل الأفضل للولايات المتحدة وروسيا والدول الأخرى والمجتمع الدولي.

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وأوضح أن الأمريكيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "متميزون في حل المشاكل". وفي الوقت نفسه، أشار دميترييف إلى ضرورة بناء الجسور وأهمية إقامة علاقات بين موسكو وواشنطن بالنسبة للعالم أجمع.

وأضاف دميترييف أنه التقى بالفعل مع بعض ممثلي الفريق الأمريكي في الرياض.

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم، إلى الرياض، لإجراء محادثات مع الوفد الأمريكي. وأفاد أوشاكوف أن دميترييف قد ينضم إلى الممثلين الروس لمناقشة القضايا الاقتصادية.
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