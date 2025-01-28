https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html

"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة

"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة

سبوتنيك عربي

تستضيف أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، مهرجان ومعرض "صنع في روسيا" للمنتجات الروسية، والذي ينظمه مركز التصدير الروسي بدعم من غرفة تجارة... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T10:55+0000

2025-01-28T10:55+0000

2025-01-28T10:55+0000

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ووفقا لبيان مركز التصدير الروسي: "يهدف المعرض إلى إظهار الإمكانات الصناعية وتنوع المنتجات الروسية العالية الجودة، وتعريف السكان المحليين بالثقافة الروسية. وبالتالي، سيتمكن زوار المعرض من تجربة وشراء الخضروات المعلبة والكعك ومربى التوت، وسيتم تنظيم تذوق ودروس تحضير الأطباق الوطنية العربية والروسية من المنتجات الروسية للسكان المحليين".وستشارك أكثر من عشر شركات في معرض مستحضرات التجميل في أبوظبي. وبالإضافة إلى ذلك، في المعرض سيكون بإمكانك تقييم الهدايا التذكارية والملابس.وسيعقد المنتجون الروس مفاوضات مع الشركاء المحتملين: الموزعين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، وقطاع الفنادق والمطاعم، وجمعيات الصناعة.وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا: "تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق ذات الأولوية للشركات الروسية، وهي مركز مهم للصادرات إلى الشرق الأوسط. ونظراً للإمكانات الكبيرة والآفاق المتاحة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، اختارت غرفة التجارة والصناعة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المهرجان والمعرض الجديد "صنع في روسيا".وأضافت نيكيشينا: "في المعرض المقام في أبو ظبي سيتم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، وسنستعرض قدرات الشركات الزراعية الصناعية الروسية والمصنعين الصناعيين. هذا الحدث مصمم ليس فقط لتعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة "ولكن أيضًا لتعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين شعبينا".وسيقام الحدث في إطار البرنامج الحكومي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا". وأقيمت حتى الآن أربعة مهرجانات "صنع في روسيا" في مختلف محافظات الصين.يذكر أنه في عام 2024، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق برنامج مركز التصدير الروسي. وتستضيف سفارة الإمارات في روسيا حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط المقبل، على الواجهة البحرية لخليج ياس، وفق ما أفاد مركز التصدير الروسي.مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهرالأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية

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