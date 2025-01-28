"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة

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29 د
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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
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البرنامج المسائي
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بلا قيود
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20250128/صنع-في-روسيا-الإمارات-تستضيف-أكبر-فعالية-للمنتجات-الروسية-لأول-مرة-1097233580.html
"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة
سبوتنيك عربي
تستضيف أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، مهرجان ومعرض "صنع في روسيا" للمنتجات الروسية، والذي ينظمه مركز التصدير الروسي بدعم من غرفة تجارة... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T10:55+0000
2025-01-28T10:55+0000
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ووفقا لبيان مركز التصدير الروسي: "يهدف المعرض إلى إظهار الإمكانات الصناعية وتنوع المنتجات الروسية العالية الجودة، وتعريف السكان المحليين بالثقافة الروسية. وبالتالي، سيتمكن زوار المعرض من تجربة وشراء الخضروات المعلبة والكعك ومربى التوت، وسيتم تنظيم تذوق ودروس تحضير الأطباق الوطنية العربية والروسية من المنتجات الروسية للسكان المحليين".وستشارك أكثر من عشر شركات في معرض مستحضرات التجميل في أبوظبي. وبالإضافة إلى ذلك، في المعرض سيكون بإمكانك تقييم الهدايا التذكارية والملابس.وسيعقد المنتجون الروس مفاوضات مع الشركاء المحتملين: الموزعين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، وقطاع الفنادق والمطاعم، وجمعيات الصناعة.وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا: "تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق ذات الأولوية للشركات الروسية، وهي مركز مهم للصادرات إلى الشرق الأوسط. ونظراً للإمكانات الكبيرة والآفاق المتاحة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، اختارت غرفة التجارة والصناعة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المهرجان والمعرض الجديد "صنع في روسيا".وأضافت نيكيشينا: "في المعرض المقام في أبو ظبي سيتم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، وسنستعرض قدرات الشركات الزراعية الصناعية الروسية والمصنعين الصناعيين. هذا الحدث مصمم ليس فقط لتعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة "ولكن أيضًا لتعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين شعبينا".وسيقام الحدث في إطار البرنامج الحكومي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا". وأقيمت حتى الآن أربعة مهرجانات "صنع في روسيا" في مختلف محافظات الصين.يذكر أنه في عام 2024، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق برنامج مركز التصدير الروسي. وتستضيف سفارة الإمارات في روسيا حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط المقبل، على الواجهة البحرية لخليج ياس، وفق ما أفاد مركز التصدير الروسي.مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهرالأسواق الحرة في دبي تستقبل الروبل.. خبير اقتصادي: روسيا كسرت الحصار والامارات تعتبر بداية
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https://sarabic.ae/20241030/شبكات-عصبونية-ذكية-من-روسيا-في-الإمارات-1094324616.html
https://sarabic.ae/20240424/شركات-تعرض-تقنيات-عالية-تحت-شعار-صنع-في-روسيا-في-الإمارات-1088237770.html
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اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد روسيا, العالم العربي, العالم
اقتصاد, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, اقتصاد روسيا, العالم العربي, العالم

"صنع في روسيا"... الإمارات تستضيف أكبر فعالية للمنتجات الروسية لأول مرة

10:55 GMT 28.01.2025
© Sputnik . evginia peatov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الإماراتي
العلم الإماراتي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© Sputnik . evginia peatov
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تستضيف أبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، لأول مرة، مهرجان ومعرض "صنع في روسيا" للمنتجات الروسية، والذي ينظمه مركز التصدير الروسي بدعم من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
ووفقا لبيان مركز التصدير الروسي: "يهدف المعرض إلى إظهار الإمكانات الصناعية وتنوع المنتجات الروسية العالية الجودة، وتعريف السكان المحليين بالثقافة الروسية. وبالتالي، سيتمكن زوار المعرض من تجربة وشراء الخضروات المعلبة والكعك ومربى التوت، وسيتم تنظيم تذوق ودروس تحضير الأطباق الوطنية العربية والروسية من المنتجات الروسية للسكان المحليين".
وستشارك أكثر من عشر شركات في معرض مستحضرات التجميل في أبوظبي. وبالإضافة إلى ذلك، في المعرض سيكون بإمكانك تقييم الهدايا التذكارية والملابس.
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
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وسيعقد المنتجون الروس مفاوضات مع الشركاء المحتملين: الموزعين وممثلي سلاسل البيع بالتجزئة، ومحلات السوبر ماركت، وقطاع الفنادق والمطاعم، وجمعيات الصناعة.

ويشارك في المفاوضات التجارية مصنّعو مواد البناء والمنتجات الخشبية والمعدات والمنتجات الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل.

صورة لأحد تطبيقات الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
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شبكات عصبونية ذكية من روسيا في الإمارات
30 أكتوبر 2024, 13:53 GMT
وقالت المديرة العامة لمركز التصدير الروسي، فيرونيكا نيكيشينا: "تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من الأسواق ذات الأولوية للشركات الروسية، وهي مركز مهم للصادرات إلى الشرق الأوسط. ونظراً للإمكانات الكبيرة والآفاق المتاحة لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي، اختارت غرفة التجارة والصناعة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة المهرجان والمعرض الجديد "صنع في روسيا".
وأضافت نيكيشينا: "في المعرض المقام في أبو ظبي سيتم تقديم مجموعة واسعة من المنتجات، وسنستعرض قدرات الشركات الزراعية الصناعية الروسية والمصنعين الصناعيين. هذا الحدث مصمم ليس فقط لتعزيز العلاقات التجارية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة "ولكن أيضًا لتعزيز التبادل الثقافي والتقارب بين شعبينا".
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وسيقام الحدث في إطار البرنامج الحكومي للترويج للمنتجات الروسية تحت العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا". وأقيمت حتى الآن أربعة مهرجانات "صنع في روسيا" في مختلف محافظات الصين.
يذكر أنه في عام 2024، أمر الرئيس فلاديمير بوتين، بتوسيع نطاق برنامج مركز التصدير الروسي. وتستضيف سفارة الإمارات في روسيا حفلاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات، والذي سيقام خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير/ شباط المقبل، على الواجهة البحرية لخليج ياس، وفق ما أفاد مركز التصدير الروسي.
مركز التصدير الروسي يدعم الصادرات إلى الإمارات بأكثر من مليار دولار خلال 7 أشهر
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