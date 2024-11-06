https://sarabic.ae/20241106/شركات-روسية-تكشف-عن-تقنياتها-المتطورة-ضمن-صنع-في-روسيا-في-أديبك-2024-1094534993.html

شركات روسية تكشف عن تقنياتها المتطورة ضمن "صنع في روسيا" في "أديبك 2024"

شركات روسية تكشف عن تقنياتها المتطورة ضمن "صنع في روسيا" في "أديبك 2024"

سبوتنيك عربي

استعرضت شركات روسية تقنياتها المتقدمة وحلولها المبتكرة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024" الذي يعقد في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر/ تشرين الثاني. 06.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-06T10:15+0000

2024-11-06T10:15+0000

2024-11-06T10:15+0000

اقتصاد

روسيا

العالم

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وذكر مركز التصدير الروسي في بيان، أنه تم منح 32 شركة من 14 منطقة روسية الفرصة لعرض منتجاتها في المنتدى الدولي المرموق كجزء من معرض جماعي وطني تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا".ويعتبر معرض "أديبك 2024" أكبر معرض للنفط والغاز في الشرق الأوسط، ويقام في مدينة أبوظبي الإماراتية.ومن المقرر عقد أكثر من 250 اجتماعًا بين الشركات الروسية في إطار المعرض، مما سيوفر لرواد الأعمال المحليين فرصة لإقامة اتصالات مباشرة مع الشركاء المحتملين من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب البيان.وأضاف البيان، أنه عُقد بالفعل أكثر من 150 اجتماعاً مع شركاء محتملين من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، والكويت، والهند والصين.توفر المشاركة في معرض ومؤتمر "أديبك" لشركات التكنولوجيا الروسية فرصة فريدة ليس فقط للعثور على شركاء وعملاء جدد، ولكن أيضًا لتعزيز علامتها التجارية بشكل كبير، وزيادة قدرتها على التعرف عليها وقدرتها التنافسية في السوق العالمية.وصرح ممثل مركز "آر أي إس" نجيب الله جبوري، أن دعم المركز في تنظيم مشاركة الشركات الروسية في أديبك مهمة من الناحية الاستراتيجية، لأننا ندرك مدى أهمية قيام المصنعين المحليين بعرض تطوراتهم المبتكرة في أحد المعارض الرائدة عالميا في صناعة النفط والغاز".تعد المشاركة في المعارض الأجنبية كجزء من المعارض الجماعية تحت العلامة التجارية الوطنية "صنع في روسيا" أحد الإجراءات الأكثر شعبية للدعم الحكومي للصادرات.ومن خلال مشاركة الشركة في جناح جماعي تحت العلامة التجارية "صنع في روسيا"، يتلقى المصدر دعمًا شاملاً: التمويل المشترك لاستئجار المساحة، وبناء الجناح، وتسليم عينات المعرض، بالإضافة إلى أن الشركة تتلقى المساعدة في إيجاد وتنظيم اجتماعات عمل مع الشركاء المحتملين.تتوفر معلومات مفصلة عن كيفية المشاركة في مثل هذه الفعاليات على المنصة الرقمية الحكومية "My Export" في قسم "الفعاليات".دولة عربية هي الأولى في أفريقيا باحتياطي النقد الأجنبي لعام 2024لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة

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