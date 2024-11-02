https://sarabic.ae/20241102/دولة-عربية-هي-الأولى-في-أفريقيا-باحتياطي-النقد-الأجنبي-لعام-2024-1094435056.html

دولة عربية هي الأولى في أفريقيا باحتياطي النقد الأجنبي لعام 2024

دولة عربية هي الأولى في أفريقيا باحتياطي النقد الأجنبي لعام 2024

سبوتنيك عربي

تصدرت دولة عربية قائمة أكثر الدول الأفريقية، الممتلكة لاحتياطي من النقد الأجنبي، خلال العام الحالي. 02.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-02T18:20+0000

2024-11-02T18:20+0000

2024-11-02T18:47+0000

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وجاءت ليبيا في المركز الأول، بتصنيف بنك تمويل التجارة في أفريقيا "أفريكسيم"، لدول قارة أفريقيا، حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية لعام 2024.وحازت ليبيا على المركز الأول، بعد أن بلغ احتياطي النقد الأجنبي الخاص بها 80.7 مليارات دولار خلال العام الحالي، مما يجعلها تتصدر الترتيب الأفريقي، بالتزامن مع كونها أحد كبار مصدر النفط في القارة، وفقا لبوابة "الوسط" الليبية.وحققت ليبيا ذلك الإنجاز، على الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية، بفضل إنتاجها وصادراتها من النفط.وبيّن بنك "أفريكسيم" في تصنيفه، أن مصرف ليبيا المركزي استخدم هذه الاحتياطيات لـ"تحقيق الاستقرار في اقتصاده، خاصة خلال فترات التقلب في أسعار النفط العالمية".وجاء في المركز الثاني بقائمة بنك "أفريكسيم" للدول الأفريقية حسب حجم احتياطياتها من العملات الأجنبية في العام 2024، الجزائر التي تمتلك احتياطي بقيمة 70.3 مليار دولار، يليها جنوب أفريقيا في المركز الثالث باحتياطيات 57.6 مليار دولار.وتحتل كلا من المغرب وتونس المركزين الرابع والثامن على التوالي، إذ يمتلك المغرب احتياطيات تقدر بنحو 34.8 مليار دولار، والناتجة من قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.وأشار تصنيف بنك "أفريكسيم" إلى أن نيجيريا ومصر، تحتلان المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي، من حيث احتياطيات النقد الأجنبي.وجاءت موريشيوس في المرتبة العاشرة والأخيرة من التصنيف، بامتلاكها احتياطي من النقد الأجنبي يبلغ 5.9 مليار دولار، وتسبقها كينيا في المركز التاسع، باحتياطيات 8.6 مليار دولار.

https://sarabic.ae/20240308/المركزي-الليبي-عجز-بـ7-مليارات-دولار-في-النقد-الأجنبي-خلال--يناير-وفبراير-الماضيين-1086789193.html

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