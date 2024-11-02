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لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة
لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T20:19+0000
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وأضاف لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، أنه "لقد كان نظام الدفع مدرجًا على جدول أعمال القمة في قازان، وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، وقد تم بالفعل تطوير التوصيات، لكنها ليست نهائية بعد لقد أصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، وأنا واثق من أن البرازيل، بصفتها الرئيس المقبل، ستواصل هذا العمل".وأكد لافروف أنه "لا أحد محصن ضد طغيان الدولار، نظرا للوضع اليائس الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم، وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء، بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها".ونوه إلى أنه سيتم تطوير نظام الدفع الجديد مع مراعاة استخدام الأصول المالية الرقمية ويتضمن نظام الرسائل المالية.
https://sarabic.ae/20241031/روسيا-ومصر-تناقشان-تعزيز-التعاون-داخل-مجموعة-بريكس-1094356659.html
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روسيا, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد
روسيا, مجموعة بريكس, العالم, اقتصاد

لافروف: دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة

20:19 GMT 02.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© Sputnik . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن دول "بريكس" وضعت بالفعل توصيات بشأن آليات الدفع البديلة.
وأضاف لافروف في مقابلة مع شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية، أنه "لقد كان نظام الدفع مدرجًا على جدول أعمال القمة في قازان، وفي الاجتماعات التي عقدت على مدار العام بين وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية، وقد تم بالفعل تطوير التوصيات، لكنها ليست نهائية بعد لقد أصبح من الممكن بالفعل البدء في إنشاء أنظمة موثوقة ومستدامة وطويلة الأجل، وأنا واثق من أن البرازيل، بصفتها الرئيس المقبل، ستواصل هذا العمل".
وبحسب الوزير، فإن الدولار يستخدم بشكل متزايد كسلاح عدواني في الاقتصاد العالمي، لذلك من الضروري التأمين ضد ذلك وإنشاء نظام تسوية موازٍ لن يتعرض لمثل هذه المخاطر.
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وأكد لافروف أنه "لا أحد محصن ضد طغيان الدولار، نظرا للوضع اليائس الذي تعيشه الولايات المتحدة، فهم يشعرون أن الهيمنة تفلت من أيديهم، وتريد الولايات المتحدة استخدام كل شيء، بما في ذلك الأساليب المحظورة، للحفاظ عليها".

وكما أشار وزير المال أنطون سيلوانوف سابقًا، إلى أنه عندما يفشل نظام الدفع الحالي والمألوف، فإن إنشاء بديل لدول "بريكس" يعد ضرورة حيوية.

ونوه إلى أنه سيتم تطوير نظام الدفع الجديد مع مراعاة استخدام الأصول المالية الرقمية ويتضمن نظام الرسائل المالية.
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