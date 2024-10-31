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روسيا ومصر تناقشان تعزيز التعاون داخل مجموعة "بريكس"
روسيا ومصر تناقشان تعزيز التعاون داخل مجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وسفير مصر لدى روسيا، نزيه النجاري، سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس". 31.10.2024, سبوتنيك عربي
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مجموعة بريكس
العالم
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مصر
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وفي بيان، نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، كان هناك تبادل موثوق لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية".يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20241026/خبير-الولايات-المتحدة-وأوروبا-تخشيان-فقدان-الهيمنة-بسبب-بريكس-1094178533.html
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مجموعة بريكس, العالم, روسيا, مصر, العالم العربي
مجموعة بريكس, العالم, روسيا, مصر, العالم العربي

روسيا ومصر تناقشان تعزيز التعاون داخل مجموعة "بريكس"

12:24 GMT 31.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا
 رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف وسفير مصر لدى روسيا، نزيه النجاري، سبل تعزيز التعاون في إطار مجموعة "بريكس".
وفي بيان، نشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "خلال المحادثة، كان هناك تبادل موثوق لوجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ومنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

وأضاف الييان: "كما تمت مناقشة بعض القضايا العملية المدرجة على جدول الأعمال الروسي المصري، بما في ذلك سبل تعزيز التعاون في إطار "بريكس".

يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
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وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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