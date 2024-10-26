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https://sarabic.ae/20241026/خبير-الولايات-المتحدة-وأوروبا-تخشيان-فقدان-الهيمنة-بسبب-بريكس-1094178533.html
خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"
خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"
سبوتنيك عربي
صرح كريستيان لاميسا، الخبير الأرجنتيني وسفير جمعية "المعرفة" الروسية، بأن قمة "بريكس" أظهرت أن الولايات المتحدة وأوروبا فشلتا في عزل روسيا، بل على العكس من... 26.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-26T06:27+0000
2024-10-26T06:27+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
العالم
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وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "على عكس محاولات الولايات المتحدة وأوروبا لعزل روسيا، من خلال العقوبات وغيرها من التدابير الرادعة، أثبتت قمة "بريكس" التي عُقدت في قازان، أن روسيا ليست معزولة، بل هي قائد عالمي حقيقي مع الصين والدول الأخرى، التي تشكل المجموعة".ووفقا له، تمثل مجموعة "بريكس"، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، عالما متعدد الأقطاب يختلف فيه المنطق تماما، وهذا هو منطق التعاون بشروط متبادلة المنفعة، واحترام ثقافة وتقاليد كل دولة.وعُقدت قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024، توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
https://sarabic.ae/20241025/باحث-اقتصادي-قمة-بريكس-2024-كانت-استثنائية-وإنشاء-بورصة-للحبوب-تمثل-خطوة-مهمة-للغاية-1094169931.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, العالم

خبير: الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان فقدان الهيمنة بسبب "بريكس"

06:27 GMT 26.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصور رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا
 رؤساء وفود دول بريكس يلتقطون صورة تذكارية معًا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov
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صرح كريستيان لاميسا، الخبير الأرجنتيني وسفير جمعية "المعرفة" الروسية، بأن قمة "بريكس" أظهرت أن الولايات المتحدة وأوروبا فشلتا في عزل روسيا، بل على العكس من ذلك، فهي زعيمة عالمية.
وقال لاميسا لوكالة "سبوتنيك": "على عكس محاولات الولايات المتحدة وأوروبا لعزل روسيا، من خلال العقوبات وغيرها من التدابير الرادعة، أثبتت قمة "بريكس" التي عُقدت في قازان، أن روسيا ليست معزولة، بل هي قائد عالمي حقيقي مع الصين والدول الأخرى، التي تشكل المجموعة".

وأوضح أن "قوة وإمكانات مجموعة "بريكس" تُظهر كيف أن الولايات المتحدة وأوروبا، لديهما خوف كبير من فقدان الهيمنة، والاعتقاد بأن البيت الأبيض يستطيع أن يحكم دون أي اعتراض من بقية العالم".

ووفقا له، تمثل مجموعة "بريكس"، على عكس الولايات المتحدة وأوروبا، عالما متعدد الأقطاب يختلف فيه المنطق تماما، وهذا هو منطق التعاون بشروط متبادلة المنفعة، واحترام ثقافة وتقاليد كل دولة.
فعاليات اليوم الثالث من قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
باحث اقتصادي: قمة "بريكس 2024" كانت استثنائية وإنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية
أمس, 16:00 GMT
وعُقدت قمة مجموعة "بريكس" في مدينة قازان الروسية، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس"، في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.

يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية كلا من روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.

وشهد عام 2024، توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:03 GMT
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