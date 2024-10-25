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باحث اقتصادي: قمة "بريكس 2024" كانت استثنائية وإنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية
باحث اقتصادي: قمة "بريكس 2024" كانت استثنائية وإنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور فراس حداد، اليوم الجمعة، أن "خطوة إنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية". وأوضح أن "قمة بريكس الأخيرة كانت "قمة... 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T16:00+0000
2024-10-25T16:00+0000
قمة بريكس 2024
مجموعة بريكس
حصري
اقتصاد
روسيا
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وأشار حداد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مجموعة "بريكس" تشكّل منصة لتكتل اقتصادات الجنوب في مواجهة مجموعة السبع التي تمثل الاقتصادات الغربية الثرية".ولفت إلى أن "النظام الاقتصادي العالمي شهد تغييرات جذرية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تأسست 3 منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وهذا الثالوث كان يدير الاقتصاد العالمي وفق توجهات مجموعة السبع، مما أدى إلى ظلم الدول النامية واستخدام هذه المنظمات وتسييسها".واعتبر أن "هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا نحو إنشاء منصة أكثر عدالة وإنصافا، لدول الجنوب والدول غير الغربية".وتحدث فراس حداد عن أن "إطلاق العملة الموحدة سيكون في المرحلة اللاحقة بعد تهيئة الظروف المناسبة لذلك"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت، لكن بالإمكان حاليًا التعامل بالعملات المحلية للإستغناء عن الدولار".ولفت إلى أن "مجموعة البريكس بصدد إطلاق منصة بديلة عن نظام "بريتون وودز"، الذي أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويمثّل ظلما كبيرا لأنه يعتمد فقط على الدولار".وذكر حداد أن "الخطة تتضمن أن يكون "جسر البريكس" جاهزا لكل التبادلات التجارية بحلول نهاية عام 2025، كما أن الدول الأعضاء تحاول إنشاء بنك بديل للبنك الدولي يُعرف ببنك التنمية لدعم الدول الناشئة حول العالم، مما يعكس سعيها لإنشاء تكتل جديد بديل عن نظام مجموعة الدول السبع".وشدّد الباحث الاقتصادي أن "النظام المالي العالمي يحتاج إلى نظام جديد يكون بديلا عن سيطرة الدولار حاليا على التعاملات التجارية الدولية، في ظل سيطرة القطب الواحد والتوجهات السياسية الحالية".وخلص فراس حداد إلى أن "مخرجات النظام العالمي الحالي أدت إلى الحاجة لإنشاء نظام جديد أكثر عدلا، مع وجود توجهات سياسية مشتركة لدول "بريكس" في المرحلة المقبلة".وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
https://sarabic.ae/20241025/تصويت-هل-تدعم-انضمام-دولتك-إلى-مجموعة-بريكس؟-1094164852.html
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قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, حصري, اقتصاد, روسيا
قمة بريكس 2024, مجموعة بريكس, حصري, اقتصاد, روسيا

باحث اقتصادي: قمة "بريكس 2024" كانت استثنائية وإنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية

16:00 GMT 25.10.2024
© Ruptly
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حصري
أكد الباحث في الشأن الاقتصادي، الدكتور فراس حداد، اليوم الجمعة، أن "خطوة إنشاء بورصة للحبوب تمثل خطوة مهمة للغاية". وأوضح أن "قمة بريكس الأخيرة كانت "قمة استثنائية"، مشيرا إلى أن "العالم شهد تغيرات كبيرة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتغلب على العقوبات الأمريكية".
وأشار حداد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "مجموعة "بريكس" تشكّل منصة لتكتل اقتصادات الجنوب في مواجهة مجموعة السبع التي تمثل الاقتصادات الغربية الثرية".
ولفت إلى أن "النظام الاقتصادي العالمي شهد تغييرات جذرية بعد الحرب العالمية الثانية، إذ تأسست 3 منظمات دولية هي صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، وهذا الثالوث كان يدير الاقتصاد العالمي وفق توجهات مجموعة السبع، مما أدى إلى ظلم الدول النامية واستخدام هذه المنظمات وتسييسها".
وأوضح حداد أن "مجموعة "بريكس" جاءت لتكون بديلا عن تلك المنظومات، ورغم أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت، إلا أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء قوة اقتصادية عالمية جديدة تتطلب إيجاد نظام مالي جديد يسهل التجارة بين دول أعضاء "بريكس"، بالإضافة إلى التفكير في طريقة لإزالة الدولار من التبادلات التجارية".
واعتبر أن "هذه الخطوة تمثل تقدما كبيرا نحو إنشاء منصة أكثر عدالة وإنصافا، لدول الجنوب والدول غير الغربية".
وتحدث فراس حداد عن أن "إطلاق العملة الموحدة سيكون في المرحلة اللاحقة بعد تهيئة الظروف المناسبة لذلك"، مشيرا إلى أن "هذا الموضوع يحتاج إلى بعض الوقت، لكن بالإمكان حاليًا التعامل بالعملات المحلية للإستغناء عن الدولار".
ولفت إلى أن "مجموعة البريكس بصدد إطلاق منصة بديلة عن نظام "بريتون وودز"، الذي أطلق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويمثّل ظلما كبيرا لأنه يعتمد فقط على الدولار".
وذكر حداد أن "الخطة تتضمن أن يكون "جسر البريكس" جاهزا لكل التبادلات التجارية بحلول نهاية عام 2025، كما أن الدول الأعضاء تحاول إنشاء بنك بديل للبنك الدولي يُعرف ببنك التنمية لدعم الدول الناشئة حول العالم، مما يعكس سعيها لإنشاء تكتل جديد بديل عن نظام مجموعة الدول السبع".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلع على ورقة نقدية رمزية بعد الاجتماع الموسع لرؤساء وفود دول مجموعة بريكس في قازان. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
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14:07 GMT
وشدّد الباحث الاقتصادي أن "النظام المالي العالمي يحتاج إلى نظام جديد يكون بديلا عن سيطرة الدولار حاليا على التعاملات التجارية الدولية، في ظل سيطرة القطب الواحد والتوجهات السياسية الحالية".
وخلص فراس حداد إلى أن "مخرجات النظام العالمي الحالي أدت إلى الحاجة لإنشاء نظام جديد أكثر عدلا، مع وجود توجهات سياسية مشتركة لدول "بريكس" في المرحلة المقبلة".
وعقدت قمة "بريكس" في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول، وتولت روسيا رئاسة مجموعة "بريكس" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
وشهد عام 2024 توسعا لافتا لمجموعة "بريكس"، حيث انضمت 5 دول جديدة إلى المجموعة وهي مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا.
يذكر أنه تم الإعلان عن إنشاء مجموعة "بريكس" عام 2006، وضمت في البداية روسيا والبرازيل والهند والصين، ومن ثم توسعت المجموعة بانضمام جنوب أفريقيا في عام 2011.
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