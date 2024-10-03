https://sarabic.ae/20241003/إيران-تنتقد-بيان-مجموعة-السبع-بشأن-الدفاع-عن-النفس-وتصفه-بـالمنحاز-1093397735.html

إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بشأن "الدفاع عن النفس" وتصفه بـ"المنحاز"

إيران تنتقد بيان مجموعة السبع بشأن "الدفاع عن النفس" وتصفه بـ"المنحاز"

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، ما وصفه بـ"استمرار النهج المتحيز وغير المسؤول" لمجموعة الدول السبع (G7) في بيانها الأخير فيما يتعلق بتطورات منطقة... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T12:50+0000

2024-10-03T12:50+0000

2024-10-03T12:50+0000

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل البقائي، إن "العملية التي قامت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد سلسلة من الأهداف العسكرية والأمنية للنظام الصهيوني هي رد ضروري ومشروع في إطار حق الدفاع النفس أمام الأعمال العدوانية للنظام المحتل، منددا باستخدام العقوبات للضغط على الشعب الإيراني"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية.وشدد على "عزم إيران على حماية الأمن القومي والمصالح الحيوية للشعب الإيراني"، معتبرا "التدخلات غير المسؤولة لبعض الجهات الفاعلة من خارج المنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا سيما من خلال مواصلة دعمه لنظام الاحتلال الإسرائيلي بأنه السبب الرئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".وأضاف: "إذا كانت مجموعة السبع مهتمة حقًا بالسلام والأمن في المنطقة، فيجب عليها استخدام نفوذها لإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين ووقف عدوان النظام الصهيوني على لبنان وسوريا ودول أخرى في المنطقة على الفور".وفي بيان لها، وعدت "مجموعة السبع" بالعمل بشكل مشترك لخفض التوتر في الشرق الأوسط وقالت إن الحل الدبلوماسي للنزاع الذي يتسع نطاقه "ما زال ممكناً"، معتبرةً إن "نزاعاً إقليمياً واسع النطاق ليس في مصلحة أحد".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة قال إنها على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضية، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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https://sarabic.ae/20241003/أيهما-أكثر-فتكا-صواريخ-إيران-الخارقة-أم-طائرات-إسرائيل-الحربية-1093389827.html

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