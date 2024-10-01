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الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخوض قتالاً عنيفاً ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، ويحث السكان على عدم السفر... 01.10.2024, سبوتنيك عربي
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وقال أدرعي على صفحته على موقع "إكس": "هناك قتال عنيف في جنوب لبنان، تستخدم خلاله قوات "حزب الله" المدنيين والسكان كدروع بشرية لتنفيذ الهجمات. من أجل سلامتكم الشخصية، نطلب منكم عدم السفر بالمركبات من الشمال إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني"، وفق وصفه.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".مراسل "سبوتنيك": لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وهناك تحشيدات في مواقعه الداخليةالجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والدبابات بلدات الجنوب اللبناني
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان

07:45 GMT 01.10.2024 (تم التحديث: 08:18 GMT 01.10.2024)
© Photo / Ali Hassoun توغل دبابات إسرائيلية في الجولان
 توغل دبابات إسرائيلية في الجولان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
© Photo / Ali Hassoun
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخوض قتالاً عنيفاً ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، ويحث السكان على عدم السفر بالسيارات جنوب نهر الليطاني.
وقال أدرعي على صفحته على موقع "إكس": "هناك قتال عنيف في جنوب لبنان، تستخدم خلاله قوات "حزب الله" المدنيين والسكان كدروع بشرية لتنفيذ الهجمات. من أجل سلامتكم الشخصية، نطلب منكم عدم السفر بالمركبات من الشمال إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني"، وفق وصفه.

وصباح اليوم الثلاثاء، دخلت وحدات من الفرقة 98، وكوماندوز، ومظليين، ومركبات مدرعة من اللواء السابع، التابع للجيش الإسرائيلي، منطقة الحدود اللبنانية للقيام بعملية برية محدودة ضد "حزب الله".

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وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في الساعات الأولى من اليوم، أن قواته بدأت عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف تابعة لـ"حزب الله" في منطقة الحدود بجنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".
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