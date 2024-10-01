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الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي: نخوض قتالا عنيفا ضد "حزب الله" في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يخوض قتالاً عنيفاً ضد "حزب الله" في جنوب لبنان، ويحث السكان على عدم السفر... 01.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-01T07:45+0000

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وقال أدرعي على صفحته على موقع "إكس": "هناك قتال عنيف في جنوب لبنان، تستخدم خلاله قوات "حزب الله" المدنيين والسكان كدروع بشرية لتنفيذ الهجمات. من أجل سلامتكم الشخصية، نطلب منكم عدم السفر بالمركبات من الشمال إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني"، وفق وصفه.وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة عملية برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل".مراسل "سبوتنيك": لا يوجد أي تقدم للجيش الإسرائيلي حتى اللحظة وهناك تحشيدات في مواقعه الداخليةالجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية والدبابات بلدات الجنوب اللبناني

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