https://sarabic.ae/20240930/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-برية-مركزة-ضد-أهداف-حزب-الله---عاجل-1093294769.html

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية مركزة ضد أهداف "حزب الله" في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية برية مركزة ضد أهداف "حزب الله" في جنوب لبنان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته بدأت "عمليات برية محدودة وموجهة ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في منطقة الحدود بجنوب لبنان". 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T23:03+0000

2024-09-30T23:03+0000

2024-10-01T00:37+0000

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وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "تنفيذا لقرار سياسي، بدأ الجيش الإسرائيلي قبل ساعات قليلة غارات برية محدودة وموجهة بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة ضد أهداف وبنية تحتية إرهابية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، تقع قرب الحدود وتشكل تهديدا مباشرا للتجمعات الإسرائيلية في شمال إسرائيل.وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي "يعمل وفقا لخطة منهجية وضعتها هيئة الأركان العامة والقيادة الشمالية والتي تدرب عليها جنود جيش الدفاع الإسرائيلي واستعدوا لها في الأشهر الأخيرة".ولفت البيان إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية تدعم القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة، على أن تستمر هذه العملية التي أطلق عليها "السهام الشمالية" وفقا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.واختتم البيان بالتأكيد على أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عمله لتحقيق أهداف الحرب، ويفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن مواطني إسرائيل وإعادة مواطني شمال إسرائيل إلى منازلهم".يأتي ذلك في أعقاب قصف الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، بالمدفعية والدبابات بلدات الخيام وكفركلا والوزاني وكفرشوبا والعديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان.كما استهدف القصف المدفعي العنيف الحافة الأمامية عند الحدود، تحديدا عند بلدات الوزاني والخيام وكفركلا والعديسة، وأيضا يستخدم قنابل الفوسفور لإشعال الحرائق، ما يشير إلى أنه بدأت الخطة للتوغل بريا إلى جنوب لبنان، بحسب ما ذكر مراسل قناة "آر تي" في لبنان.وأوضح المراسل أن هناك معطيات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي قد حشد الآليات والمدرعات على الحدود مع لبنان وهناك أيضا تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الجنوب اللبناني.وفي السياق ذاته، ذكر مراسل "سبوتنيك" أن العملية البرية على لبنان لا تزال قيد التداول فقط، ولا يوجد أي تحرك فعلي، وأكد المراسل أنه منذ الساعة التاسعة مساء وحتى اللحظة، شن الطيران الحربي الإسرائيلي عشرات الغارات استهدفت بلدات الجنوب والبقاع.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة.وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.

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