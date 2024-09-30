https://sarabic.ae/20240930/إعلام-إسرائيل-تبلغ-واشنطن-اعتزامها-القيام-بعملية-برية-محدودة-في-لبنان-1093286699.html

إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن اعتزامها القيام بعملية برية محدودة في لبنان

إعلام: إسرائيل تبلغ واشنطن اعتزامها القيام بعملية برية محدودة في لبنان

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل أبلغت أمريكا باعتزامها تنفيذ عملية برية محدودة في لبنان، خلال الساعات المقبلة. 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T16:14+0000

2024-09-30T16:14+0000

2024-09-30T16:14+0000

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وزعمت تلك الوسائل نقلًا عن مسؤول أمريكي رفض ذكر اسمه، أن "إسرائيل تخطط لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ في غضون ساعات قليلة، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية أن إسرائيل قد تشن غزوا بريا على لبنان خلال الأسبوع الجاري.وأضافت تلك الوسائل، نقلًا عن مصادرها، أن القوات الخاصة الإسرائيلية تشن "غارات صغيرة مستهدفة" على جنوب لبنان، لجمع المعلومات الاستخبارية وإجراء الاستعدادات اللازمة قبل غزو بري محتمل.وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد جبهة الجنوب في "حزب الله" علي كركي، وعدد آخر من قادته، وهو ما أكده نائب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، اليوم الإثنين، في أول تصريحات بعد الضربة التي استهدفت نصر الله.وقال ‏نعيم قاسم، في كلمته إن "إسرائيل اغتالت نصر الله مع نخبة من قيادات الحزب"، نافيا ما أعلنته إسرائيل بشأن مقتل 20 قياديا خلال الضربة الجوية في بيروت، وأضاف أن من كان برفقة نصر الله في الاجتماع القيادي الكبير علي كركي، والقيادي في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان، بالإضافة إلى قائد حرس نصر الله إبراهيم جزيني، ومرافق آخر يدعى سمير حرب جهاد، الذي كان يرافق الأمين العام دائما.

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