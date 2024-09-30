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إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وستواصل أعمالها العسكرية
إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وستواصل أعمالها العسكرية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع لبنان، مؤكدا على أن بلاده لن توافق على وقف إطلاق... 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T06:29+0000
2024-09-30T06:29+0000
العالم العربي
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لبنان
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أكد رفض بلاده لمقترح التسوية مع "حزب الله"، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه".ورأى كاتس أن "تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، افاد موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن هناك "إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت".ونقل الموقع عن مصدر أمني تأكيده أن "القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، ونعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة".وأضاف : "نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري".ويأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
https://sarabic.ae/20240929/إسرائيل-تبحث-عن-طريقة-أو-ثغرة-لإلغاء-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1093235579.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان
العالم العربي, طوفان الأقصى, لبنان

إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وستواصل أعمالها العسكرية

06:29 GMT 30.09.2024
© AP Photo / Gregorio Borgiaوزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس
وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Gregorio Borgia
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس رفض مقترح التسوية مع لبنان، مؤكدا على أن بلاده لن توافق على وقف إطلاق النار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي أكد رفض بلاده لمقترح التسوية مع "حزب الله"، مشددا على أن "الطريقة الوحيدة للوصول إلى اتفاق هي نقل حزب الله إلى شمال الليطاني ونزع سلاحه".
ورأى كاتس أن "تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن لبنان بالكامل هو السبيل لوقف إطلاق النار".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
إسرائيل تبحث عن طريقة أو ثغرة لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
أمس, 11:42 GMT
وفي وقت سابق، افاد موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، بأن هناك "إجماع على المستويين السياسي والعسكري بأن الغزو البري للبنان مسألة وقت".
ونقل الموقع عن مصدر أمني تأكيده أن "القوات تتركز في الجبهة الشمالية وتستعد لدخول بري إلى لبنان، ونعد خططا عملياتية جديدة لإجراء تغييرات في جنوب لبنان والمنطقة".
وأضاف : "نجمع معلومات استخباراتية بشأن استعدادات حزب الله وخاصة قوة الرضوان قبل الدخول البري".
ويأتي ذلك على وضع التوترات الحاصلة في المنطقة، وتحديدا في لبنان خلال الأيام الماضية، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
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