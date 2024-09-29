https://sarabic.ae/20240929/انتشال-جثة-نصر-الله-من-موقع-الضربة-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093236672.html

انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت

انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأنه تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، من موقع الضربة الإسرائيلية على المقر الرئيسي للحزب في... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T11:53+0000

2024-09-29T11:53+0000

2024-09-29T12:16+0000

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ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر طبي وأمني أنه "تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، من موقع الضربة الجوّيّة الإسرائيلية وهي سليمة".وأوضح المصدران أن "جثّته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة كان صدمة حادة من قوة الانفجار".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html

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