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https://sarabic.ae/20240929/انتشال-جثة-نصر-الله-من-موقع-الضربة-في-الضاحية-الجنوبية-لبيروت-1093236672.html
انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت
انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأنه تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، من موقع الضربة الإسرائيلية على المقر الرئيسي للحزب في... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T11:53+0000
2024-09-29T12:16+0000
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ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر طبي وأمني أنه "تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، من موقع الضربة الجوّيّة الإسرائيلية وهي سليمة".وأوضح المصدران أن "جثّته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة كان صدمة حادة من قوة الانفجار".وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html
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العالم العربي, لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله
العالم العربي, لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله

انتشال جثة نصر الله من موقع الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت

11:53 GMT 29.09.2024 (تم التحديث: 12:16 GMT 29.09.2024)
© AP Photo / Bilal Hussein الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
 الأمين العام لـحزب الله حسن نصرالله خلال خطابه في بيروت، لبنان 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأنه تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله"، حسن نصرالله، من موقع الضربة الإسرائيلية على المقر الرئيسي للحزب في منطقة حارة حريك.
ونقلت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر طبي وأمني أنه "تم انتشال جثة الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصرالله، من موقع الضربة الجوّيّة الإسرائيلية وهي سليمة".
وأوضح المصدران أن "جثّته لم تكن بها جروح مباشرة، ويبدو أن سبب الوفاة كان صدمة حادة من قوة الانفجار".
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
مشاهد من فيديو قصير متداول للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة فرنسية: تكشف عن جاسوس سرب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله
06:49 GMT
دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 09:57 GMTВоеннослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:08 GMT
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