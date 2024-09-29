https://sarabic.ae/20240929/صحيفة-فرنسية-تكشف-عن-جاسوس-سرب-لإسرائيل-مكان-تواجد-نصرالله-قبيل-اغتياله-1093232234.html
صحيفة فرنسية: تكشف عن جاسوس سرب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله
صحيفة فرنسية: تكشف عن جاسوس سرب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل حصلت على معلومات حساسة من خلال عميل إيراني كشف وجود الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الضاحية... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T06:49+0000
2024-09-29T06:49+0000
2024-09-29T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وزعمت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر أمنية لبنانية، أن المفاجأة الأكبر في عملية اغتيال السيد نصرالله تكمن في الدور الذي لعبه العميل الإيراني، إذ تمكن هذا الجاسوس من اختراق الدائرة الداخلية لحزب الله وإيصال معلومات دقيقة حول تحركات السيد نصر الله.ووفقاً لهذه المعلومات، قامت إسرائيل بشن ضربات جوية على المنطقة، ما أدى إلى اغتيال السيد نصر الله.ويُعتقد أن هذا الاختراق الذي قام به العميل الإيراني هو ما ساعد الإسرائيليين في توقيت الهجوم بدقة شديدة لضمان وجود السيد نصر الله، وفقا للصحيفة الفرنسية.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240929/لافروف-يعلق-على-موقف-بايدن-بعد-مقتل-نصر-الله-1093231291.html
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روسيا
صحيفة فرنسية: تكشف عن جاسوس سرب لإسرائيل مكان تواجد نصرالله قبيل اغتياله
أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الأحد، بأن إسرائيل حصلت على معلومات حساسة من خلال عميل إيراني كشف وجود الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت قبيل اغتياله يوم الجمعة الماضي.
وزعمت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، نقلا عن مصادر أمنية لبنانية، أن المفاجأة الأكبر في عملية اغتيال السيد نصرالله تكمن في الدور الذي لعبه العميل الإيراني، إذ تمكن هذا الجاسوس من اختراق الدائرة الداخلية لحزب الله وإيصال معلومات دقيقة حول تحركات السيد نصر الله.
وأضافت الصحيفة أن نصر الله كان يصطحب معه في سيارته يوم اغتياله نائب قائد فيلق القدس في لبنان، وبأنه كان موجودا بعمق 30 مترا تحت الأرض لحظة الاغتيال.
ووفقاً لهذه المعلومات، قامت إسرائيل بشن ضربات جوية على المنطقة، ما أدى إلى اغتيال السيد نصر الله.
ويُعتقد أن هذا الاختراق الذي قام به العميل الإيراني هو ما ساعد الإسرائيليين في توقيت الهجوم بدقة شديدة لضمان وجود السيد نصر الله، وفقا للصحيفة الفرنسية.
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".