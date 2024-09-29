https://sarabic.ae/20240929/لافروف-يعلق-على-موقف-بايدن-بعد-مقتل-نصر-الله-1093231291.html

لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله

لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله

سبوتنيك عربي

علق وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، يوم أمس السبت، على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية قتل زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في مقر الحزب... 29.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-29T05:07+0000

2024-09-29T05:07+0000

2024-09-29T05:07+0000

روسيا

لبنان

أخبار حزب الله

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وقال لافروف بهذا الصدد إن "الأمريكيين لديهم موقف مزدوج بشأن كيفية التصرف في الصراعات والحروب"، مضيفا أن ما حدث بالأمس في بيروت هو جريمة قتل سياسية أخرى، وسمعت الرئيس بايدن يقول إنه كان القرار الصحيح".وتابع لافروف بالقول: "هذا يعني أن لديهم موقف مزدوج حيال كيفية التصرف في الصراعات والحروب وما يجب الاسترشاد به"، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كانت معجبة بصور الزعيم الليبي معمر القذافي الملطخة بالدماء.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240928/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-اغتيال-نصر-الله-على-يد-إسرائيل--1093216646.html

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