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قوانين الاقتصاد
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خبير: الغرب الجماعي على وشك تقديم مشروع قرار لفصل الجبهات والاتجاه للتصفية في غزة
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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https://sarabic.ae/20240929/لافروف-يعلق-على-موقف-بايدن-بعد-مقتل-نصر-الله-1093231291.html
لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله
لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله
سبوتنيك عربي
علق وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، يوم أمس السبت، على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية قتل زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في مقر الحزب... 29.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-29T05:07+0000
2024-09-29T05:07+0000
روسيا
لبنان
أخبار حزب الله
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وقال لافروف بهذا الصدد إن "الأمريكيين لديهم موقف مزدوج بشأن كيفية التصرف في الصراعات والحروب"، مضيفا أن ما حدث بالأمس في بيروت هو جريمة قتل سياسية أخرى، وسمعت الرئيس بايدن يقول إنه كان القرار الصحيح".وتابع لافروف بالقول: "هذا يعني أن لديهم موقف مزدوج حيال كيفية التصرف في الصراعات والحروب وما يجب الاسترشاد به"، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كانت معجبة بصور الزعيم الليبي معمر القذافي الملطخة بالدماء.وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومةوقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
https://sarabic.ae/20240928/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-اغتيال-نصر-الله-على-يد-إسرائيل--1093216646.html
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روسيا, لبنان, أخبار حزب الله
روسيا, لبنان, أخبار حزب الله

لافروف يعلق على موقف بايدن بعد مقتل نصر الله

05:07 GMT 29.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية دول بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
علق وزير الخارجية الروسية، سيرغي لافروف، يوم أمس السبت، على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن عملية قتل زعيم "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في مقر الحزب الرئيسي الواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال لافروف بهذا الصدد إن "الأمريكيين لديهم موقف مزدوج بشأن كيفية التصرف في الصراعات والحروب"، مضيفا أن ما حدث بالأمس في بيروت هو جريمة قتل سياسية أخرى، وسمعت الرئيس بايدن يقول إنه كان القرار الصحيح".
وتابع لافروف بالقول: "هذا يعني أن لديهم موقف مزدوج حيال كيفية التصرف في الصراعات والحروب وما يجب الاسترشاد به"، لافتا إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كانت معجبة بصور الزعيم الليبي معمر القذافي الملطخة بالدماء.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2024
الخارجية الروسية: موسكو تدين اغتيال نصر الله على يد إسرائيل
أمس, 15:15 GMT
وفي وقت سابق، أعلن "حزب الله" اللبناني، يوم أمس السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت.
دبلوماسي سوري سابق لـ"سبوتنيك": "حزب الله" سيتخطى المصاب وقادرون على المواجهة إلى جانب محور المقاومة
وقال الحزب في بيان رسمي إن "سماحة السيد، سيد المقاومة، العبد الصالح، انتقل إلى جوار ربه ورضوانه شهيدا عظيما قائدا بطلا مقداما شجاعا حكيما، مستبصرا مؤمنا، ملتحقا بقافلة شهداء كربلاء النورانية الخالدة في المسيرة الإلهية الإيمانية على خطى الأنبياء والأئمة الشهداء".
وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل 05:07 GMT
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