https://sarabic.ae/20240928/الخارجية-الروسية-موسكو-تدين-اغتيال-نصر-الله-على-يد-إسرائيل--1093216646.html

الخارجية الروسية: موسكو تدين اغتيال نصر الله على يد إسرائيل

الخارجية الروسية: موسكو تدين اغتيال نصر الله على يد إسرائيل

سبوتنيك عربي

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، على يد إسرائيل. 28.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-28T15:15+0000

2024-09-28T15:15+0000

2024-09-28T15:15+0000

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وحذّرت الخارجية الروسية، في بيان لها، من تداعيات ذلك الاغتيال على لبنان والشرق الأوسط بأسره.وأضافت الخارجية الروسية: "ندين بشدة جريمة قتل سياسية أخرى ارتكبتها إسرائيل. إن هذا العمل العنيف محفوف بعواقب وخيمة أكبر على لبنان والشرق الأوسط بأكمله، ولم يكن بوسع الجانب الإسرائيلي إلا أن يدرك مثل هذا الخطر، لكنه اتخذ خطوة مماثلة بقتل اللبنانيين المواطنين، الأمر الذي سيثير، لا محالة، طفرة جديدة، وبالتالي فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن التصعيد اللاحق".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، مقتل أمينه العام، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت، أمس الجمعة.وأضاف البيان: "لقد التحق حسن نصرالله الأمين العام لـ"حزب الله" برفاقه الشهداء العظام الخالدين، الذين قاد مسيرتهم نحوا من 30 عاما، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولا إلى معركة الإسناد والبطولة دعما لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم".

https://sarabic.ae/20240928/الرئيس-الإيراني-العالم-لن-ينسى-أن-أوامر-اغتيال-حسن-نصر-الله-صدرت-من-نيويورك-1093215435.html

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